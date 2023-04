Lexus komt met nieuwe luxueuze MPV

Lexus komt binnenkort met een splinternieuwe ruimtereus. Op 18 april maken we namelijk kennis met de splinternieuwe Lexus LM, een auto waarvan de letters van zijn modelnaam staan voor Luxury Mover. De Lexus LM wordt geen grote cross-over of SUV, maar een luxueuze MPV met twee schuifdeuren.

Tijdens de Shanghai International Automobile Industry Exhibition die volgende week zijn poorten opengooit debuteert de splinternieuwe Lexus LM. Wacht even, LM? De nieuwe? Is er al een LM dan? Jazeker. In 2019 presenteerde Lexus in Sjanghai namelijk de eerste generatie LM, een luxueuze personenbus die je moet zien als Lexus' versie van een MPV van Toyota die je in Europa helemaal niet kent. De Lexus LM is namelijk een ver-Lexus-te Toyota Alphard.

Lexus laat alvast een teaserplaat van de nieuwe LM zien en daarop nemen we een compleet andere D-stijl waar dan op het reeds bestaande model. Dat wijst er dus op dat de Lexus LM niet zomaar wordt gefacelift, maar een complete generatiewissel ondergaat. Ongetwijfeld kan ook de Alphard straks dus op de komst van een nieuwe generatie rekenen. De huidige generatie Lexus LM (foto's 2, 3 en 4) is in China beschikbaar als hybride LM 300h en als LM 350 met een 3.5 V6 benzinemotor. Naar Nederland komt de nieuwe Lexus LM waarschijnlijk ook niet.