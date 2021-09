Lexus komt met eigen versie nieuwe Toyota Land Cruiser

Enkele maanden geleden presenteerde Toyota de eerste écht nieuwe Land Cruiser in 14 jaar. Lexus komt met een eigen versie van die offroadbeul, die op deze spionageplaten voor het eerst is te zien.

Het cross-over- en SUV-aanbod van Lexus bestaat in Nederland uit de UX, NX en RX. Ver buiten de Nederlandse grenzen heeft Lexus boven de RX nog twee SUV's op de menukaart staan. Dat zijn de GX en LX. De GX is de Lexus-versie van de Toyota Land Cruiser Prado terwijl de LX in feite de Lexus-variant is van de full-size Land Cruiser. Toyota heeft die Land Cruiser eerder dit jaar vernieuwd en even leek het erop dat die offroadbeul geen premium Lexus-broertje meer zou krijgen. Wat blijkt nu? Er komt toch een nieuwe Lexus LX!

De huidige Lexus LX is de laatste ooit die nog met een achtcilinder wordt geleverd. Het huidige model heeft net als de uitgaande generatie Land Cruiser namelijk een machtige 5.7 V8 als krachtcentrale, goed voor 388 pk en 546 Nm. Toyota bracht die V8 niet terug naar de nieuwe Land Crusier (J300), maar lepelde een 450 pk en 650 Nm sterke biturbo 3.4 V6 in de hoekige neus van het model. We mikken erop dat die krachtbron ook in de nieuwe LX een plekje krijgt. De huidige LX heet met V8 LX 570, waarbij het getal verwijst naar de cilinderinhoud. Het is niet aannemelijk dat de nieuwe LX '350' gaat heten. Mogelijk kiest Lexus voor de naam LX 600. Overigens wordt-ie buiten de Verenigde Staten, onder meer in Rusland, ook als LX 450d geleverd. Inderdaad, met een 4,5 liter V8-dieselmotor die 272 pk en 650 Nm sterk is. Voor de markten waar de LX met dieselmotor wordt geleverd is het ongetwijfeld goed nieuws dat ook de nieuwe Land Cruiser met een zelfontbrander wordt geleverd. Het gaat om een 309 pk 3.3 V6 met twee turbo's.

Hoewel de LX op deze spionagefoto's nog fanatiek is volgehangen met camouflagestickers, schemert het indrukwekkende hekwerk van het front al enigszins door het zwarte masker heen. Het is nog niet bekend wanneer Lexus de nieuwe LX presenteert. In Nederland hoeven we hem overigens niet te verwachten.