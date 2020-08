Lexus hangt prijskaartje aan vernieuwde ES

De Lexus ES verscheen hier in Nederland in 2018 voor het eerst op de markt. De auto nam destijds het stokje over van de GS in de strijd tegen auto's als de BMW 5-serie en Audi A6. Een subtiele opfrisser moet ervoor zorgen dat de ES weer wat beter beslagen ten ijs gaat. Het grootste nieuws zijn de optionele digitale zijspiegels. Die werden eerder al getoond op de Japanse ES en eerder dit jaar hoorden we ook dat we ze hier in Europa ook zouden krijgen. Schermen aan de binnenkant tegen de A-stijlen aan projecteren het beeld dat de camera's opvangen.

De ES is hier enkel leverbaar als 300h, de hybride versie dus. Daarin doet een 178 pk sterke 2,5-liter viercilinder z'n werk samen met een elektromotor, waarmee het systeemvermogen op 218 pk uitkomt. De instapper is de Comfort Line. Die standaarduitrusting beschikt voortaan onder meer over een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, bi-ledkoplampen, klimaatregeling over twee zones, Blind Spot Minotor en Rear Cross Traffic Alert met remfunctie. Voor €54.495 krijgt je de ES voortaan mee als Comfort Line, waarmee de vanafprijs €1.500 hoger ligt dan bij de introductie het geval was.

De Luxury Line houdt het wat deftiger en heeft onder meer houtafwerking in het dashboard, een draadloze smartphonelader, elektronisch bedienbare achterklep, regensensoren, lederen bekleding en stoelkoeling voorin. Die is er vanaf €61.505. De €67.455 kostende ES Executive Line is de luxe subtopper, met bovenop de uitrusting van de Luxery Line onder meer elektrisch verstelbare rugleuningen achterin, parkeerhulp, speciale dempers, triple-ledkoplampen, stoelverwarming achterin en klimaatregeling over drie zones. De meest luxe ES is de President Line. Die heeft als extra ten opzichte van de Executive Line de eerder genoemde digitale zijspiegels, een 10,9-inch groot head-up display en een met hout afgewerkte middenconsole. De President Line komt er vanaf €69.855.

Prijsoverzicht: