Lexus brengt RC F ‘Track Edition’ naar Detroit

Lexus maakt liefhebbers van sportief spul alvast lekker voor de autoshow van Detroit met een foto waarop een enorme achtervleugel te zien is. De vleugel hoort bij een speciale versie van de RC F, die in januari moet worden onthuld.

En met ‘enorme’ hebben we echt niet overdreven. De vleugel die op de foto te zien is, is er een van de klassieke soort. Een enorme, vaste vleugel op twee ver naar het midden gepositioneerde poten dus, met verticale vlakken aan de uiteindes voor een optimale luchtstroom. Op die vlakken staat groot de bekende ‘F’ van Lexus’ sportieve label en uiteraard is het hele ding zichtbaar uit carbon opgetrokken.

Tot zover wat we zien, nu wat we weten. Dat is helaas niet veel. Op z’n internationale mediasites noemt Lexus de opkomende heftige RC de ‘RC F Track Edition’, een naam die alvast uitstekend past bij de uitstraling die we op de foto’s zien. De RC F lijkt dus een auto te worden in de stijl van de M4 GTS, wat in het licht van die vleugel natuurlijk geen verrassing is. Verwacht een RC met een heftiger uiterlijk, een strakker onderstel en wellicht nog iets meer vermogen dan de 477 pk die de F in z’n laatst bekende vorm uit z’n atmosferische 5,0-liter V8 weet te peuren.

Daarnaast verwachten we een in het geheel strakgetrokken RC F met nieuwe koplampen en achterlichten. Op de autosalon van Parijs kregen we alleen de reguliere RC in gefacelifte vorm te zien. De North American International Auto Show lijkt een uitstekende gelegenheid om ook de snelste versie van het model in een moderner jasje te hijsen.

De importeur maakt overigens duidelijk dat de heftigste Lexus RC in Nederland geen Track Edition gaat heten, maar de toevoeging 'Gran Touring Pack' krijgt. In januari weten we alles over deze auto.