Lewis Hamilton vond zijn auto 'verrassend slecht'

Na de flinke verandering van de Mercedes W14 in Monaco (waarbij er eindelijk conventionele sidepods op kwamen) leek het een stuk beter te gaan. De vreugde was echter van korte duur. In Oostenrijk was de snelheid het hele weekend niet waar het team op had gehoopt en de GP liep uit op een worsteling voor beide coureurs. Vooral Lewis Hamilton, die vanwege het overschrijden van baangrenzen uiteindelijk als achtste werd geclassificeerd, had het moeilijk, zo liet hij tijdens de race al blijken. Na afloop was de Brit duidelijk: "Ik had zeker niet verwacht dat we zo slecht zouden zijn", citeert Autosport. "Ik weet niet waar het aan ligt, het is echt verrassend, al voelde de auto heel erg hetzelfde aan als heel vorig jaar."

Is Mercedes ondanks de upgrades dus weer terug bij af? Het is nog veel te vroeg om dat te stellen; dat de W14 in Spielberg niet lekker uit de voeten kon zou aan het soort circuit kunnen liggen. In elk geval was er wat aan de afstelling te verbeteren, waardoor het na de pitstops telkens iets beter ging. "Tijdens de stops schroefden we de vleugel wat op en daarna bleef de auto in ieder geval weer wat beter op de baan." Nu is het zaak om uit te zoeken waarom het al met al toch nog problematisch was, want volgens Hamilton staat als een paal boven water dat het niet zo ging als in de races ervoor. "De vorige twee races waren veel, veel beter."