Lewis Hamilton: 'Nieuwe F1-reglementen teleurstellend'

Jarenlang is eraan gewerkt: de verregaande reglementswijzigingen voor 2022. Afgelopen Formule 1-seizoen debuteerde de huidige generatie F1-auto's met niet alleen een behoorlijk ander voorkomen dan hun voorgangers, maar vooral ook een heel andere aerodynamische opzet met meer nadruk op downforce via de vloer en minder aerodynamische foefjes hoger op de auto. Dat moest ertoe leiden dat deze nieuwe F1-auto's elkaar beter kunnen volgen en dichterbij elkaar kunnen racen, omdat de lucht erachter minder verstoord wordt. Vorig jaar werd er vol lof gesproken over de veranderingen toen bleek dat coureurs inderdaad strakker op elkaar kunnen racen en er meer spannende gevechten waren. Ook dit jaar lijkt dat weer het geval, maar Lewis Hamilton is er niet van overtuigd dat het beoogde effect bereikt is.

De zevenvoudig wereldkampioen stelt volgens Motorsportweek zelfs dat er 'bijna niets veranderd is'. "Het is hetzelfde als in het verleden," aldus de Brit. "Het is misschien een heel klein beetje beter geworden, maar het heeft niet gebracht wat ervan verwacht was, dus er moet nog wel het één en ander verbeterd worden voor de toekomst." Wat volgens Hamilton wel positief is, is dat hij niet meer door zijn auto stuitert. Mercedes zette vorig jaar alles op alles om de reglementen iets aan te laten passen om het zogenoemde porpoising een halt toe te roepen en Hamilton vindt dat dat zijn vruchten afwerpt: "Vorig jaar was dat stuiteren bij ons echt erg, maar dit jaar stuiteren we niet meer en dat helpt wel om makkelijker andere auto's te volgen."