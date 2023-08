Lewis Hamilton en George Russell langer bij Mercedes F1

Het was vanwege de teleurstellende prestaties dit en vorig jaar nog maar de vraag of Lewis Hamilton bij zou tekenen bij het F1-team van Mercedes-AMG. Toch heeft de zevenvoudig wereldkampioen het gedaan. Hij blijft in elk geval tot en met het seizoen van 2025, het laatste jaar met de huidige motorreglementen. Hamilton wordt dat jaar 40 jaar oud. Ook Hamiltons teamgenoot George Russell heeft getekend bij Mercedes voor tot en met 2025.

"We blijven onze dromen najagen, we blijven vechten, ongeacht de uitdaging en we zullen opnieuw winnen", verklaart Hamilton onder meer over zijn contractverlenging. "Ons verhaal is nog niet voorbij, we zijn vastbesloten om samen meer te bereiken en we zullen niet stoppen voordat we dat hebben bereikt." Hamilton kwam in 2013 over van het team van McLaren en pakte vervolgens zes wereldtitels met het team van Mercedes. Hij deed dat in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020.

George Russell, die pas in zijn tweede seizoen bij het team zit, kwam net te laat om Mercedes' toptijdperk nog voor een deel mee te maken. Hij hoopt met deze contractverlenging toch samen met Mercedes de top te bereiken: “We hebben de afgelopen achttien maanden een aantal belangrijke stappen gezet en worden als team alleen maar sterker. Ik ben blij dat ik kan helpen verder te bouwen op dat momentum terwijl we 2024 en 2025 ingaan, terwijl we ons blijven concentreren op de terugkeer naar de voorste gelederen.”