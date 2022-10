Levertijd populaire auto's blijft lang

Het chiptekort en verstoringen in de toelevering van onderdelen zitten de auto-industrie al sinds 2020 dwars. Lange levertijden zijn het gevolg en voorlopig zit er nog maar weinig verbetering in. NU.nl zocht uit hoe het momenteel zit met de levertijden van enkele populaire auto's.

Het wil nog niet echt vlotten met het chiptekort en diverse fabrikanten verwachten inmiddels dat het nog wel tot in 2024 problemen kan opleveren. Vertragingen in de productie en dus de levering van nieuwe auto's zijn voorlopig nog niet voorbij. Dat blijkt ook bij een rondgang langs enkele grote Nederlandse importeurs, om te beginnen bij Stellantis.

Stellantis

Stellantis heeft met de Peugeot 208 tot dusver immers de bestverkopende auto van Nederland dit jaar. Zustermodel Opel Corsa bezet de vierde plaats. Stellantis, zegt in een reactie dat er door het chiptekort en de verstoorde aanvoerlijnen nog altijd sprake is van een 'uitzonderlijke situatie'. Specifieke levertijden noemt de fabrikant dan ook niet. Wel laat Stellantis weten dat de klant voor sommige modellen meer geduld moet hebben en het er alles aan doet om samen met de toeleveranciers de huidige situatie te verbeteren.

Kia en Hyundai

Kia doet goede zaken met de Niro (nummer 2 in de verkoopcijfers) en de Picanto, de nummer 3. Op de elektrische Kia Niro moet je ook ongeveer zes maanden wachten, laat Kia Nederland weten. Op de nieuwe EV6, de elektrische vaandeldrager van het merk, zit een levertijd van gemiddeld ongeveer negen maanden. Voorraadauto's zijn er volgens de importeur voor dit jaar niet meer.

De Kia EV6 deelt zijn technische basis met de Hyundai Ioniq 5. Ook voor die auto geldt een flinke levertijd. Volgens pr-manager Anne Lobbes geldt op dit moment 'in het algemeen' een geschatte levertijd van acht à negen maanden. Ze voegt eraan toe dat de 'levertijd kan variëren per versie'. De First Edition-versie van de nieuwe Ioniq 6 staat begin 2023 op de stoep, belooft Lobbes.

Volvo

Volvo bezet met de XC40 dit jaar tot op heden de vijfde plaats in de verkoopcijfers. Met name de stekkerversies van dat model scoren goed. Volvo Nederland laat weten dat je op dit moment ongeveer zeven maanden moet wachten op een XC40. Bestel je de nieuwere broer van de XC40, de elektrische C40 Recharge, dan is de wachttijd ongeveer een half jaar.

Volkswagen

Volkswagen, dat met de Polo de zesde populairste auto van dit jaar in huis heeft, kan net als Stellantis niet echt concrete levertijden noemen. "Het is momenteel lastig een algemene uitspraak te doen over levertijden, aangezien die per model verschillen en regelmatig veranderen. De vraag naar met name elektrische modellen is echter heel groot, dus we raden consumenten aan om vooral niet te lang te wachten met bestellen. De Volkswagen-dealer heeft altijd de laatste informatie over de levertijden per model", vertelt een woordvoerder van het automerk.

BMW

BMW Nederland laat weten dat je een nieuwe elektrische iX xDrive40 na bestelling nog dit jaar kunt rijden. De elektrische BMW i4, iX3 en de gloednieuwe i7 staan na bestelling ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar op de stoep, zegt een woordvoerder. Het andere nieuwe elektrische model, de iX1, wordt vanaf april volgend jaar verwacht. Voor een Mini Electric moet je iets meer geduld hebben, zegt de importeur. Nu samenstellen betekent rijden 'in de eerste helft van 2023'.