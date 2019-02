Leveringsprogramma Alfa Romeo Giulietta uitgedund

De Alfa Romeo Giulietta belandde na 25 jaar afwezigheid in 2010 weer in de showrooms. Negen jaar later lijkt het feest echter weer ten einde te komen. De Nederlandse prijslijst is namelijk flink uitgedund.

Met nog maar twee motoren in de configurator, heeft Alfa de prijslijst van de Giulietta flink uitgekleed. De twee instap-benzinemotoren en de enige diesel werden uit de prijslijst weggestreept. Dat betekent dat de 1.4 Turbo Multiair 170 in de Super-uitvoering nu de keuzelijst aanvoert in plaats van de 1.4 Turbo 120. Zijn enige metgezel is voortaan de topversie: de 1.750 TBi Veloce met 240 pk.

Door het schrappen van de instappers moet de koper van een nieuwe Giulietta voortaan dieper in de buidel tasten. Instappen kan nu vanaf € 31.680. Voorheen verliet een Giulietta de showroom al na een investering van € 23.950. De Veloce heeft een prijskaartje van € 41.892. De grote vraag is nu: wie of wat volgt de huidige Giulietta uiteindelijk op? Voormalig FCA-topman Sergio Marchionne liet vlak voor zijn overlijden weten dat we binnen vijf jaar (nu nog vier) een nieuwe Giulietta voorgeschoteld zouden krijgen. Diezelfde nieuwe hatchback zou ook als basis voor een nieuwe compacte SUV gelden; de auto waarover gisteren werd gesuggereerd dat een concept-car in Genève zou staan. De tijd zal het leren. Hopelijk ondergaat de Giulietta niet hetzelfde lot als de Mito.