LEVC TX: 'Londense Taxi' 7.000 keer verkocht

Londen Electric Vehicle Company (LEVC) viert dat het zijn 7.000ste exemplaar van de TX heeft verkocht. De TX heb je in Nederland vast ook eens zien rijden. De elektrische auto met range-extender wordt namelijk ook in ons land geleverd.

LEVC meldt trots dat het vier jaar na de marktintroductie het 7.000ste exemplaar van de TX heeft verkocht. De TX werd medio 2017 al voorgesteld en is ook in Nederland te koop. Met name in de omgeving van Amsterdam zie je de TX - waarvan het uiterlijk sterk doet denken aan dat van de bekende Londense taxi's - geregeld kilometers maken.

LEVC viert de verkoop van de 7.000ste TX op bescheiden wijze. Het heeft die exemplaren van de TX voorzien van stickerwerk waarmee het zijn verkoopmijlpaal aan de buitenwereld bekend maakt. Die drie TX'en rijden de komende weken door Londen. De fabrikant meldt verder dat alle verkochte TX'en samen zo'n 675 miljoen kilometers hebben gereden, wat neerkomt op grofweg 96.500 kilometer per auto.

Doordat LEVC een afdeling is van de Chinese fabrikant Geely ligt er onder de kap een 1.5 driecilinder van Volvo die als range-extender fungeert. Die krachtbron is 91 pk en 169 Nm sterk. De elektromotor heeft een vermogen van 150 pk en 250 Nm. In de bodem zit een 31-kWh accu waarvan 24,2 kWh bruikbaar is. Daarmee moet de TX zo'n 100 kilometer elektrisch kunnen afleggen voordat de 1.5 bijspringt. In 13,2 seconden zoemt de minimaal 2.2 ton wegende TX naar de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 128 km/h. De vanafprijs van de LEVC TX bedraagt in Nederland €61.422 exclusief btw en bpm. Koop je de TX particulier, dan moet je rekenen op een vanafprijs van €74.777. In de vorm van de VN5 heeft de TX een bestelwagenbroertje. Ook die auto is in Nederland te koop.