Opvallend nieuwsfeitje: in januari was de Suzuki Swift de best verkochte auto in ons land , een prestatie die de compacte Japanner bij ons weten nog nimmer heeft geleverd. Ongetwijfeld heeft zijn relatief lage vanafprijs (€ 22.299) daaraan bijgedragen. Maar omdat dik 22 mille voor velen toch een stap te ver is, zoeken wij een Swift voor ongeveer de helft van dat bedrag.

De Swift heeft ons altijd wel bekoord. Dankzij zijn lage gewicht heeft hij aansprekende rijeigenschappen. Als alternatief zetten we dus twee leuk sturende auto’s ernaast: de Ford Fiesta en de Ibiza van Seat. Niet gecharmeerd van die twee (of drie)? De Mazda 2 is ook een aardige rijdersauto en zoek je een vleugje premium, dan zijn de Abarth Punto, Alfa Romeo MiTo en de Mini Cooper leuke hebbedingetjes!

Suzuki Swift 1.0 Boosterjet Select - 2018 - 106.386 kilometer - €11.350

Voor de helft van een nieuwe, kale instapper heb je ook deze Suzuki Swift die recent vanuit Zwitserland is geïmporteerd en op zijn eerste Nederlandse baasje wacht. Het is een exemplaar van de voorlaatste generatie (A2L) wiens geblazen eenliter net iets meer dan een ton heeft gelopen. Die kan dus nog wel even mee - net als in- en exterieur, want deze occasion ziet er prima uit. Hooguit vinden we de grijze lakkleur nogal saai. Als Select zit-ie aardig in de spulletjes: stoelverwarming vóór kom je niet zo heel vaak in een compact tegen, maar deze Soes heeft het, net als bijvoorbeeld airco, een navigatiesysteem en lichtmetalen wielen. Een jaar Autoplus-garantie kost echter €450 extra.

Hoewel volwassenen achterin behoorlijk kunnen zitten, behoort de Japanner niet tot de ruimste in zijn klasse. Ook de 265 liter aan bagageruimte is vrij bescheiden. Daar staat tegenover dat stoel en stuur zich over een grote lengte laten verstellen, wat een prettige zitpositie garandeert. Het materiaal voorin oogt met de rode ringen rond de klokken best vrolijk, maar voelt hard aan. De bediening van het centrale touchscreen is in orde: het werkt snel en vraagt weinig uitleg.

De geblazen driecilinder heeft veel karakter. Zodra de toerenteller de 2.000 passeert, wordt de turbo wakker en sleurt hij de Swift met z’n 170 Newtonmeters richting horizon. Daarbij hoor en voel je hem af en toe werken, maar dat moedigt meer aan dan dat het stoort. Op tussensprints staat hij aardig zijn mannetje, dit dankzij het lage gewicht van slechts 840 kilo dat tevens leidt tot een goede wegligging (dat eerder rijplezier dan comfort oplevert), gepaard aan een bescheiden verbruik. Bij abrupte lastwisselingen willen koets en achteras best een beetje bewegen, maar dat past bij het speelse karakter van de auto. Is dat niet genoeg, dan heb je voor hetzelfde budget een Swift Sport van de generatie daarvoor.

Signalement

Merk Suzuki

Type Swift 1.0 Boosterjet Select

Bouwjaar juni 2018

Kilometerstand 106.386

Vraagprijs €11.350

Waar te koop? RV Automotive, Odiliapeel

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 998 cc, turbo

Max. vermogen 82 kW/112 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 170 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 840 kilo

Bagageruimte 265 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 18,2 (WLTP)/1 op 20,8 (NEDC)

0-100 km/h 10,6 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 125 pk Active - 2018 - 124.185 kilometer - €10.999

Erg jammer dat Ford na 48 jaar (1976-2024) met de productie van de Fiesta is gestopt. Wat blijft, zijn herinneringen aan een van de beter sturende B-segmenters, daarmee deed de compacte Duitser zijn naam eer aan. Je bent dus aangewezen op de occasionmarkt als je zo’n automobiel feestje wenst te bezitten.

Uit hetzelfde bouwjaar als de Swift komt bijvoorbeeld deze Ford Fiesta. Ietsje goedkoper, wat meer ervaring en eveneens recente import, uit Duitsland ditmaal. In verband met uitstootnormen is de Active hier nimmer met de 125 pk-motor geleverd, dus je rijdt iets onalledaags! Standaard wordt hij afgeleverd met een maand garantie op motor en versnellingsbak. Meer garantie is tegen bijbetaling mogelijk. Doen, want de diverse malen tot Engine of the Year uitgeroepen 1.0-driecilinder is niet vrij van issues (bij dit exemplaar is de distributieriem nog vóór de 52.000 kilometer vervangen …).

De Active staat iets hoger op zijn wielen dan normale Fiesta's, maar dat doet nauwelijks afbreuk aan diens rijeigenschappen. Je levert iets scherpte in, maar het moet vrij hard gaan voordat je daar daadwerkelijk last van ondervindt. De Active reageert namelijk nog altijd prettig direct op het stuur met een mooie neutrale balans. Bovendien is het comfort erop vooruitgegaan. Voorin zit je prima, achterin schiet de beenruimte voor langere lieden tekort. Het materiaalgebruik is iets beter dan dat van de Swift, maar niet op topniveau. Vrolijke noot zijn de gele accenten in het overwegend grijze interieur. Waar de Fiesta de Swift duidelijk verslaat, is op het gebied van uitrusting. Van zesbak tot premium audio (Bang & Olufsen), van climate control tot ledverlichting en van adaptieve cruisecontrol tot een trits veiligheidsvoorzieningen. Plus hetgeen bij de Swift vermeld staat (dus ook stoelverwarming). Een en ander maakt de Fiesta wel ruim 200 kilo zwaarder, dus de Swift zal goedkoper te onderhouden zijn. En is een 125 pk-Fiesta niet voldoende, zoek dan een (ouder model) ST.

Signalement

Merk Ford

Type Fiesta 1.0 Ecoboost 125 pk Active

Bouwjaar mei 2018

Kilometerstand 124.185

Vraagprijs €10.999

Waar te koop? Harm Auto’s, Den Bosch

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 170 Nm bij 1.400 tpm

Leeggewicht 1.064 kilo

Bagageruimte 303 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 23,3 (NEDC)

0-100 km/h 9,9 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 110 pk FR Connect - 2016 - 121.565 kilometer - €10.950

Schroefset, sportuitlaat, zwarte wielen, privacy glass achter … Deze SEAT Ibiza lijkt heel wat mans, maar onder de motorkap snort een vrij brave driepitter van 110 pk. Of toch niet? Nee, want deze origineel Nederlandse Ibiza heeft van zijn eerste - en enige - eigenaar een krachtkuurtje van ruim 1.800 euro gekregen: turbo-back-systeem en sportkatalysator, plus een klepsysteem voor het uitlaatgeluid. Al met al maakt het de KP-585-D nipt de goedkoopste van dit trio, wel is-ie de oudste en nadert zijn kilometerstand die van de Fiesta. Pre: hij staat bij een VAG-specialist. Beperkte garantie is inbegrepen, bijbetalen voor extra. Je begrijpt: dat zouden wij doen.

Het weggedrag is van een hoog niveau voor een auto uit het B-segment. Het onderstel biedt een redelijk mooie balans tussen comfort en dynamiek (waarbij de aanpassingen aan deze occasion het dynamische karakter versterken). Alleen met dwarsrichels weet de Ibiza minder goed raad: oneffenheden worden dan te nadrukkelijk doorgegeven. De besturing werkt wel direct genoeg, maar de bekrachtigingsinstallatie filtert te veel informatie weg. De Ibiza stuurt wel scherp, maar het ontbreekt enigszins aan gevoel.

Net als Swift en Fiesta is de Ibiza achterin niet de ruimste. Hier is de beenruimte acceptabel, maar schiet de hoofdruimte tekort. Wel zit je lekker laag.

Het dashboard voelt zacht aan, wat goed is voor de kwaliteitsbeleving. De materialen zijn dan nog wel niet van Volkswagen-niveau, maar het interieur is goed afgewerkt. Wel oogt het wat saai, de ‘hangende’ wijzernaalden ten spijt. Rode veiligheidsgordels doorbreken het overwegend grijze interieur.

Als FR Connect zit deze Ibiza goed in de spulletjes. We noteren onder andere automatisch inklapbare buitenspiegels en verwarmbare ruitensproeiers. Ook zijn veel zaken die we bij de Fiesta noemden, aan boord. Toch zal deze occasion vanwege de aanpassingen een relatief beperkte groep aanspreken. En is dat niet genoeg? Dan zijn er de échte (maar ervarener) FR’s en Cupra’s.

Signalement

Merk Seat

Type Ibiza 1.0 EcoTSI 110 pk FR Connect

Bouwjaar oktober 2016

Kilometerstand 121.565

Vraagprijs €10.950

Waar te koop? Koorevaar Auto’s, Ottoland

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.009 kilo

Bagageruimte 292 l/847 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 23,3 (NEDC)

0-100 km/h 9,2 s

Topsnelheid 197 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie leuke stuurmansauto’s spreekt jou het meeste aan?

Voor de helft van een nieuwe, kale instap-Swift koop je een gebruikt exemplaar dat luxer is en vaak sneller. Want voor een goede 10, 11 mille tref je eveneens de Swift Sport aan. In deze vergelijking kozen we voor drie tussenmaatjes: niet supersportief, maar toch met minstens 100 pk onder de kap. Maar welke moet het worden: Swift, Fiesta of Ibiza? Of een van de andere auto’s die we noemden: Mazda 2, Abarth Punto, Alfa Romeo MiTo en/of Mini Cooper? We horen het weer graag!