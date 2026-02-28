Tuning kan extra souplesse of flink meer vermogen opleveren. Op internet lijkt het vaak eenvoudig: stekker erin, software erop en klaar. Maar die ogenschijnlijk simpele ingreep kan technische, juridische en financiële gevolgen hebben. Weet dus waaraan je begint.

Tuning is het aanpassen van je auto om andere of betere prestaties te krijgen. Waar het vroeger vooral ging om spoilers, skirts en brede velgen, draait het nu vaak om chiptuning: de software in de motorcomputer of versnellingsbak wordt opnieuw geprogrammeerd. In de tuningswereld wordt vaak gewerkt met zogeheten stages:

- Stage 1: alleen aanpassing van de software

- Stage 2: software plus hardware, bijvoorbeeld een grotere intercooler of sportkatalysator

- Stage 3: ingrijpende hardware-aanpassingen, zoals een grotere turbo of supercharger

Is tuning legaal?

In beginsel is tuning toegestaan, zolang je binnen de wettelijke regels blijft. Aanpassingen moeten deugdelijk gemonteerd zijn en binnen de geldende geluids- en emissienormen blijven. Ook aanpassingen als andere velgen, banden en verlaging zijn toegestaan, zolang er niets aanloopt, de load- en snelheidsindex kloppen en er geen scherpe delen uitsteken.

Aanpassingen die in strijd zijn met de wettelijke regels, zijn uiteraard verboden. Niet toegestaan is bijvoorbeeld het verwijderen van een roetfilter of katalysator. Dit leidt vaak tot apk-afkeur en kan ook tot handhaving of boetes leiden. Krijgt je auto bijvoorbeeld na een politiecontrole een WOK-status, dan moet hij opnieuw bij de RDW worden gekeurd. Tot deze WOK is opgeheven, mag je niet met de auto de weg op.

De RDW geeft allereerst aan dat ‘tuning’ een consumententerm is. In de regelgeving gaat het niet om het woord tuning, maar om zaken als de verhoging van het motorvermogen, een wijziging van het geluidsniveau en aanpassingen aan het emissiebeheersingssysteem.

Niet elk geval vraagt automatisch om een RDW-keuring. De zogeheten Stage 1-tuning binnen de bestaande marges kan in de praktijk zonder RDW-keuring blijven, maar dat is geen harde regel: het hangt af van het voertuig, de feitelijke wijziging en de grenzen van de typegoedkeuring.

Je moet rekening houden met een RDW-keuring wanneer:

- het motorvermogen met 20 procent of meer toeneemt

- het geregistreerde geluidsniveau wordt overschreden

- je het emissiebeheersingssysteem wijzigt

- je de auto technisch zodanig wijzigt dat de bestaande typegoedkeuring niet meer klopt

Tuning moet je vooraf melden aan je autoverzekering

Tuning moet je melden bij je verzekeraar, vóór de aanpassing. Dat valt onder je mededelingsplicht. Doe je dat niet, dan kan dat grote gevolgen hebben:

- een lagere of zelfs geweigerde uitkering bij schade

- bij opzet of bewuste misleiding kan de verzekeraar de polis beëindigen en je gegevens opnemen in het interne en externe verwijzingsregister (zwarte lijst)

- de verzekeraar kan schade (bijvoorbeeld uitgekeerde schade aan derden) en gemaakte kosten op jou verhalen

Schade die aan derden (WA-dekking) ontstaat, wordt in principe wél vergoed, maar de verzekeraar kan bij fraude of schending van de mededelingsplicht regres nemen (de schade verhalen) op de verzekeringnemer. Let er ook op dat sommige verzekeraars de combinatie van een jonge bestuurder met een sterk opgevoerde auto helemaal niet willen verzekeren.

Hoe zit het met garantie?

Autofabrikanten of importeurs mogen garantie weigeren als er een verband is tussen de tuning en het gebrek waarvoor de garantie wordt ingeroepen. Gaat bijvoorbeeld een ruitmechanisme stuk, dan is chiptuning geen logisch argument om garantie te weigeren. Gaat een turbo, koppeling of motor kapot na een stevige Stage 2-tuning, dan zal de fabrikant of dealer eerder stellen dat de schade door de tuning (of het zwaardere gebruik) is ontstaan en dekking weigeren. Sommige tuners geven ook aan dat de garantie door hen wordt overgenomen. Vaak is dat echter een minder volledige garantie met een beperkte dekking of looptijd. Vergelijk dus deze garantie altijd op de verschillen.

Heb je de auto gekocht bij een Bovagbedrijf en geldt Bovaggarantie? Dan zijn gebreken bij normaal gebruik in principe gedekt, binnen de Bovag-voorwaarden. Als je de auto daarna zélf laat wijzigen (zoals chiptuning of hardware-aanpassingen), kan dat tot uitsluiting leiden als er een verband bestaat tussen die wijziging en het gebrek.

Naast commerciële garanties zoals fabrieksgarantie, Bovaggarantie of verlengde garantie heb je altijd te maken met de wettelijke garantie (consumentenbescherming) uit het Burgerlijk Wetboek. Voor consumenten geldt deze altijd en is die niet uit te sluiten. De auto moet op het moment van koop voldoen aan wat je daar als koper redelijkerwijs van mocht verwachten. Pas je de auto na aankoop aan, dan verandert dat uitgangspunt niet automatisch. Maar als de wijziging, zoals bijvoorbeeld tuning, het defect veroorzaakt of verergert, zal dat je rechten beperken en kun je de verkoper niet aanspreken. In de praktijk draait veel om de vraag: wat is de oorzaak van de schade en is die te bewijzen?