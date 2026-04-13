In Duitsland moet je de deur van een auto altijd op een specifieke manier openen. Soms is het met links en soms met rechts, afhankelijk van waar je zit. Dit is verplicht om het grote aantal ‘dooring’ -ongevallen te verkleinen.

Elk jaar raken in Duitsland talloze mensen gewond bij fietsongevallen, vaak ernstig. Dit gebeurt met name in de buurt van geparkeerde auto’s, waar er voor passerende fietsers weinige ruimte overblijft.

Ongevallen die worden veroorzaakt door plotseling openzwaaiende autodeuren komen regelmatig voor, omdat bestuurders vaak niet goed opletten bij het uitstappen. Naar schatting is in Duitsland een op de vijf fietsongevallen het gevolg van een aanrijding met een stilstaande of geparkeerde auto. In Berlijn ging het in 2024 om 435 ongevallen als gevolg van onjuist gedrag bij het in- en uitstappen, in Keulen werden ongeveer 120 gevallen gemeld.

Zo open je autodeuren correct

De zogeheten ‘Dutch Reach’ moet dit soort ongevallen helpen voorkomen. Deze werkt als volgt: gebruik bij het uitstappen aan de bestuurderskant niet je linker- maar je rechterhand om de deur te openen. Hierdoor draait het bovenlichaam naar links en iets naar achteren, waardoor je blik automatisch op de weg is gericht en je naderende fietsers eerder kunt zien. Bijrijders moeten juist de linkerhand gebruiken bij het uitstappen.

Juridisch gezien is het duidelijk: artikel 14 van de Duitse Wegenverkeerswet verplicht bestuurders tot bijzondere voorzichtigheid bij het in- en uitstappen. Als een autodeur op een manier wordt geopend die anderen in gevaar brengt, wordt een boete van 40 euro opgelegd. Als er daadwerkelijk een aanrijding plaatsvindt, loopt de boete op tot 50 euro.

In gevallen van persoonlijk letsel kan het slachtoffer een strafrechtelijke klacht indienen wegens nalatigheid met lichamelijk letsel tot gevolg. Afhankelijk van de omstandigheden voorziet het strafrecht in een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Daarnaast ontstaan ​​er doorgaans civiele vorderingen: gedupeerden hebben over het algemeen recht op vergoeding van materiële schade en smartengeld.