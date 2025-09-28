Ga naar de inhoud
Let op als je auto langer bij vliegveld staat: 12-volt-accu kan leeglopen door vliegtuiglawaai

Alarm op til

Seat Mii Electric vs. Renault Twingo Electric

Je auto parkeren bij een vliegveld kan voor nogal wat problemen zorgen. Zo lazen we laatst over de nieuwste Porsche 911 GTS die niet langer dan twee weken kan stilstaan. Van AutoWeek-lezer Ferdinand Willekes ontvingen we een bericht dat de 12-volt-accu van zijn Lynk & Co 01 was leeggelopen door vliegtuiglawaai. Iets wat volgens experts vaker voorkomt.

Ferdinand Willekes, Harlingen: “We parkeerden onze Lynk & Co 01 (2023, kilometerstand 6.625) op een luchthaven. Bij terugkomst na vijf dagen wilde de auto niet meer van het slot. De noodsleutel (keyblade) bood uitkomst, maar starten ging evenmin. De opgeroepen Wegenwacht constateerde dat de accu leeg was. Na opladen werkte alles weer. Hij veronderstelde dat de auto door trillingen van landende en opstijgende vliegtuigen in de alarmstand was gaan staan, waardoor de accu is leeggelopen. Een veel voorkomend probleem, gaf hij aan. Ik vind dat opmerkelijk. Toen wij de auto parkeerden, was de hybride-accu leeg en hadden we meer dan 100 kilometer op de benzinemotor gereden. Dan moet de accu toch volledig zijn opgeladen?”

Interieurbewaking uitschakelen

Deze vraag legden we aan een van de experts in onze magazine-rubriek Diagnose voor en die bevestigt wat de ANWB-man vertelde. Panellid  Johan Nijen Twilhaar, expert EV en hybride bij Innovam: “Ja, een lege 12V-accu bij moderne auto’s op vliegvelden komt vaak voor en kan worden veroorzaakt door systemen die actief blijven. Behalve het alarm kan dat keyless entry zijn, de digitale sleutel of connectiviteitssystemen die naar verbinding blijven zoeken. U kunt eventueel het alarmniveau van de auto verlagen of de interieurbewaking uitschakelen. Dit doet u in de instellingen (Settings > Car > Locking). Kies daar voor Alarmniveau verlagen/Reduced Guard, waarmee de interieurbewaking (bewegingssensor in de cabine) wordt uitgeschakeld. Als u deze instelling kunt aanpassen, hebt u de oplossing van dit probleem gevonden. Lukt het u niet, loopt de accu vaker leeg of wilt u zekerheid, dan kunt u de accucapaciteit laten controleren door een Volvo-dealer (deze verzorgt het onderhoud voor Lynk & Co; red.). Vraag dan ook of er een software-update is die dit probleem kan verhelpen.”

