Net als vrijwel elk Chinese autobouwer heeft ook Chery een flink portfolio aan automerken in handen. Omoda en Jaecoo zijn in Nederland al actief en ongetwijfeld heb je de Chinese labels Jetour, Exeed en Luxeed weleens voorbij horen komen. Ook Lepas is een merk van Chery en dat stelt zich in Milaan aan het Europese publiek voor. Met twee modellen: de Lepas L6 en de L8.

We beginnen met de Lepas L6, de kleinste van het stel. Het is een compacte SUV die met een volledig elektrische aandrijflijn én als plug-in hybride naar Europa komt. De elektrische versie heeft een 67 kWh accu en schopt het tot een rijbereik van 435 kilometer. De hybride Super Hybrid-variant heeft een 1.5 benzinemotor, een accu en een elektromotor en noteert een totale actieradius van 1.125 kilometer achter zijn naam. Hoe ver deze variant op enkel elektrokracht komt, meldt Lepas niet.

Hoger in het gamma staat de Lepas L8. Dat is een zo'n 4,75 meter lange SUV die enkel als plug-in hybride naar Europa komt. Deze SUV deelt zijn technische basis en een deel van zijn koets met de Chery Tiggo 8. Of en wanneer Lepas naar Nederland komt, is nog niet bekend.