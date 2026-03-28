Wanneer je met een lekke band of klapband begint te slippen en andere auto raakt, kan het zijn dat je in zo’n situatie zelf moet opdraaien voor de gemaakte kosten. Zelfs als je allrisk verzekerd bent.

Onlangs deed een rechtbank in het Duitse Dresden uitspraak in een zaak waarbij de verzekeraar niet wilde uitkeren bij schade aan de eigen auto door een klapband. De automobilist was allrisk verzekerd. Toch werd de claim afgewezen. De reden: uit onderzoek bleek dat de lekke band werd veroorzaakt door een eerdere, gebrekkige reparatie.

Hoe zit het in Nederland?

"De polisvoorwaarden van de autoverzekering zijn helder”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Ontstaat er door een lekke band schade aan je eigen voertuig, dan wordt dit alleen vergoed met een allrisk-dekking. Maar dan moet de band wel in goede conditie zijn. Schade aan anderen is wel gedekt. Hiervoor maakt het niet uit of je WA, WA+, of allrisk bent verzekerd. Maar het kan zijn dat als je met een slechte of kale band hebt gereden, de verzekeraar deze schade op jou gaat verhalen.”

Ypma gaat verder: "Daarnaast kan het ook nog eens gebeuren dat de verzekeraar de schade aan jouw auto niet vergoedt wanneer je willens en wetens doorrijdt met een lekke band. Ook al ben je allrisk verzekerd. De verzekeraar kan zich in dergelijke gevallen beroepen op verwijtbare schade, nalatigheid of bewuste roekeloosheid.”

Zo ben je een lekke band voor

Het alleen controleren van de banden bij de jaarlijkse grote beurt of apk is niet voldoende. Daarom is het aan te raden om periodiek de profieldiepte van je band te meten. Het wettelijke minimum bij een apk is 1,6 millimeter. Eigenlijk ben je dan al te laat en verhoog je het risico op lekrijden aanzienlijk. Hoe verder de band afslijt, hoe minder dik de beschermlaag is voor het karkas van de band. Ga bij zomerbanden dan ook uit van een minimumprofiel van drie millimeter en bij winterbanden kun je het beste een diepte van vier millimeter aanhouden.

Behalve het tijdig checken van het bandenprofiel is het raadzaam met de juiste bandenspanning te rijden. Deze vind je in het instructieboekje van de auto of online. Dit verlaagt het risico op lekrijden en bovendien rijd je dan zuiniger. Met andere woorden: pomp op tijd je banden op, dat kan bij de meeste tankstations.

Dit moet je vooral niet doen

Heb je alle voorzorgsmaatregelen getroffen, maar slaat het noodlot toch toe en ontstaat er een lek? Rijd dan vooral niet door, al is de snelheid laag. Met een lekke band wordt het weggedrag van een auto compleet onvoorspelbaar. Je vormt dan een gevaar voor anderen, omdat je eenvoudig de controle over het stuur kunt verliezen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld het wiel kapotrijden. Neem het risico niet en laat je autoband zo snel mogelijk repareren of vervangen.