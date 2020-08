Leaserijders testen invloed van betalen per gereden km

Wie een 'auto van de zaak' heeft, betaalt normaal gesproken een vast bedrag per maand om de auto ook privé te mogen gebruiken. Die fiscale bijtelling staat los van hoeveel kilometers iemand rijdt. Hierdoor worden leaserijders niet gestimuleerd om andere vervoermiddelen te gebruiken. De test moet duidelijk maken of betalen per kilometer hier wel voor zorgt. Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een dergelijk systeem.

Aan de test, die tot het einde van het jaar loopt, doen 110 mensen mee. Het betreft een simulatie. Dit houdt in dat de deelnemers inzicht krijgen in wat ze zouden moeten betalen als ze echt per gereden kilometer werden afgerekend. In de praktijk betalen ze echter nog gewoon het gebruikelijke vaste bijtellingsbedrag.

In een later stadium wordt mogelijk een test gestart waarin de deelnemers wel echt een bedrag per kilometer moeten betalen en er dus geen sprake meer is van een simulatie. Een derde stap zou zijn om het systeem grootschalig in te voeren. Zo ver is het echter nog niet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie, waarin onder meer ANWB, BOVAG en diverse ov-bedrijven zitten.