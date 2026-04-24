Leapmotor B10
 
Leapmotor-techniek in andere merken van Stellantis 'dat is goed mogelijk'

Lars Krijgsman
Stellantis deelt alles dat los en vast zit met nagenoeg al zijn merken. Daar hoort straks misschien ook techniek van het Chinese Leapmotor bij.

Toen Leapmotor in 2023 de samenwerking met Stellantis aanging, stonden twee dingen vast. Stellantis zou voor 1,5 miljard euro een aandeel van zo'n 20 procent in Leapmotor nemen en er zou een joint-venture worden opgericht: Leapmotor International. Van meet af aan was duidelijk dat ook synergie heel belangrijk zou worden,' aldus Tianshu Xin, topman van Leapmotor International in gesprek met AutoWeek.

'Leapmotor gebruikt expertise van Stellantis en profiteert daarvan,' en volgens Xin kan dat ook de andere kant op werken. 'Synergie is een strategisch aspect. Het beste van alle merken onderling combineren. Het is mogelijk dat Leapmotor-techniek naar andere merken van Stellantis komt, aldus Xin. Voor antwoorden op de vragen of, wanneer en in welke dit gaat gebeuren, is het nog te vroeg.

