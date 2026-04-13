Leapmotor komt met een nieuwe variant van de even kleine als goedkope elektrische T03. Dit is de Leapmotor T03 LCV: een kleine besteller die ideaal is voor de stadskoerier.

De 3,62 meter korte Leapmotor T03 is er voortaan als bestelauto. Hij heet voluit Leapmotor T03 LCV en is ontdaan van zijn achterbank. Het resultaat is een laadruimte waarin 657 liter aan spul kan. Het maximaal laadvermogen bedraagt 220 kilo. Daarmee is de Leapmotor T03 LCV een praktisch bezorg-EV'tje voor in de stad, al moet je niet verwachten er meerdere tv's of een complete set tuinmeubilair mee te kunnen vervoeren.

Net als de reguliere Leapmotor T03, waarvan het een afgeleide is, heeft de T03 LCV een 95 pk en 158 Nm sterke elektromotor. Het WLTP-bereik bedraagt 256 kilometer. Snelladen kan met 45 kW. Wat uitrusting betreft, trakteert het stadsvriendje je op een 8-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met een diagonaal van 10,1 inch. De Leapmotor T03 LCV is er in drie kleuren (Caribbean Blue, Light White en Canopy Grey) en staat altijd op zwarte stalen wielen. Een scheidingsrek voorkomt dat pakketjes na stevig remmen in de nek of op schoot van de bestuurder en diens bijrijder belanden.

De internationale vanafprijs is vastgesteld op €14.590, exclusief btw uiteraard. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de vraag of de T03 LCV ook naar Nederland komt.