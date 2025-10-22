Leapmotor komt met nog meer goedkope elektrische modellen

Voor wie het overzicht kwijt is: met hulp van Stellantis verkoopt het Chinese Leapmotor in Europa nu de T03, B10 en C10. De T03 is een kleine elektrische hatchback in het segment van de Dacia Spring. Een A-segmenter dus. De Leapmotor B10 is een elektrische cross-over die met zijn lengte van 4,52 meter slechts iets korter is dan een Volkswagen ID4, maar die wel aanzienlijk goedkoper is. De 4,74 meter lange C10 staat daarboven en dat maakt die SUV zo'n tien centimeter langer dan pak 'm beet een Skoda Enyaq. Het gat tussen de T03 en B10 wordt straks ten dele opgevuld met een elektrische hatchback van Golf-formaat: de Leapmotor B05. In dat in korte tijd stevig gegroeide modellengamma is nog ruimte voor meer modellen. Die komen er dan ook.

Zo komt Leapmotor onder meer nog met een 'compacte hatchback en een compacte SUV'. In beide gevallen gaat het om elektrische modellen. Uitgebreide informatie geeft Leapmotor er nog niet over. We mikken erop dat het gaat om een elektrische hatchback in het B-segment, dus een auto die wat formaat betreft moet concurreren met auto's als de Renault 5 E-Tech Electric en de op stapel staande Volkswagen ID Polo. De nieuwe compacte SUV die Leapmotor belooft, zou daar waarschijnlijk het cross over-alternatief van worden. Dat moet dus een voordelig alternatief worden voor auto's als de Peugeot e-2008 en al diens neefjes en nichtjes binnen Stellantis. Ook Skoda en Volkswagen komen met elektrische cross-overs van dat formaat.

Hoe de nieuwkomers gaan heten, weten we nog niet. Als we de speculatiemolen een slinger geven, dan rollen daar namen als A05 voor de hatchback en A10 voor de compacte SUV uit. Het merk kiest er - met uitzondering van de T03 - in Europa voor om met een letter in de modelnaam de plaatsing in het gamma aan te geven. Het getal dat in de modelnaam staat, wijst op de carrosserievariant. Zo zijn de B10 en C10 beide SUV-achtige en is de B05 een hatchback.