‘Hij komt, hij komt, de Leapmotor B10..!’ Het kan zomaar zijn dat we dat in december staan te zingen, want het Chinese Stellantis-merk Leapmotor zou van plan zijn om de B10 in Spanje te gaan bouwen.

De Leapmotor B10 is wat compacter dan de al bekende C10, maar alsnog bijna even groot als een Volkswagen ID4. Des te indrukwekkender is daarmee zijn vanafprijs, want de volledig elektrische B10 heb je ‘al’ voor €27.995.

Dat is zeker voor dit segment erg netjes. Om die prijs gunstig te houden en importheffingen te ontlopen, gaat Leapmotor de B10 naar verluidt in Spanje bouwen. Dat lijkt althans logisch, want Automotive News heeft naar eigen zeggen van Leapmotor-CEO Antonio Filosa gehoord dat het merk in Spanje auto’s gaat bouwen. Dat het om de B10 gaat is vervolgens invulling, maar lijkt wel logisch.

Diezelfde geruchten brengen ons in Zaragoza, omdat de Chinese accubouwer CATL eerder aankondigde om in die regio accu’s te gaan bouwen. Lekker naast de Leapmotor-fabriek? Wie weet.

Leapmotor is overigens niet volledig van Stellantis, maar wel voor 20 procent. In Europa verloopt de verkoop van Leapmotors daarom onder de vlag van het Amerikaans/Europese autoconcern. Leapmotor is al eerder van start gegaan met de assemblage van de T03 in Polen, maar dat feest was snel voorbij.