Leapmotor C10 krijgt sportieve inmenging uit Duitsland

De Leapmotor C10 is op en top Chinees. De SUV die middels een constructie met Stellantis ook in Europa wordt geleverd, krijgt binnenkort een Europeser tintje. De Duitse tuner Irmscher gaat zich er namelijk mee bemoeien.

Irmscher doet al bijna 60 jaar niets liever dan Opels van extra spoilerrandjes, aangepaste grilles, flinke sloffen én extra motorische slagkracht geven. Door de jaren heen heeft Irmscher zich niet alleen met Opels, maar zo nu en dan ook met modellen van Volkswagen, Fiat, Peugeot beziggehouden. Ook nu stort Irmscher zich op een ander merk dan Opel: Leapmotor!

Irmscher zegt een uitgebreide samenwerking met Leapmotor aan te gaan. Dat betekent dat je de komende jaren van diverse modellen van Leapmotor sportieve Irmscher-versies kunt verwachten. Een aangepaste versie van de Leapmotor C10 wordt de allereerste. Die gaat iC10 heten en wordt 585 pk krachtig. Of dat een variant wordt van de reeds aangekondigde 585 pk sterke C10 is, of dat die 585 pk sterke C10 dus simpelweg de iC10 is, valt nog te bezien. Meer afbeeldingen én uitgebreide technische specificaties volgen later dit jaar.