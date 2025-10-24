Leapmotor C10 AWD: 600 pk voor een zacht prijsje

Leapmotor biedt graag veel voor relatief weinig. Straks heeft het ook heel veel pk voor een naar verwachting vriendelijke prijs in de aanbieding. Dit is de Leapmotor C10 AWD. Die heeft vierwielaandrijving én bijna 600 pk!

Net als de B10 is ook de Leapmotor C10 gunstig geprijsd. Het is een 4,75 meter lange elektrische SUV die tien centimeter langer is dan een Skoda Enyaq, terwijl zijn vanafprijs met €39.050 enkele duizenden euro's onder die van die Tsjech ligt. De Leapmotor C10 is er als EV met 217 pk sterke elektromotor op de achteras en staat ook als identiek geprijsde C10 REEV met range extender in de showrooms. Daar komt binnenkort een variant bij: de Leapmotor C10 AWD. Dat is een vierwielaangedreven en met twee elektromotoren bedeelde variant van de C10. Die is sterker dan we dachten.

In augustus kondigde Leapmotor de komst van de C10 AWD al aan. Het gaf toen vrij dat de nieuwe variant twee samen 585 pk sterke elektromotoren zou krijgen. Wat blijkt? Leapmotor heeft het nu over twee samen 598 pk en 720 Nm sterke exemplaren. Zo'n 600 pk in een nuchtere familie-SUV ... Daarmee is de C10 AWD bijna drie keer zo sterk als de versie met achterwielaandrijving. Met dat vermogen ramt de C10 AWD zich vanuit stilstand in slecht 4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de 217 pk sterke achterwielaangedreven variant heeft bijna twee keer zo lang voor die sprint nodig (7,5 s).

In de bodem van de Leapmotor C10 AWD zit een 81,9-kWh LFP-accu, terwijl de minder potente 'normale' C10 een 69,9-kWh accu heeft. De C10 AWD noteert een bereik van 437 kilometer achter zijn naam en komt daarmee iets verder dan zijn aanzienlijk minder potente broertje (420 kilometer). Interessanter: de 81,9-kWh accu kan met 180 kW worden opgeladen; in de achterwielaangedreven versie moet je genoegen nemen met 84 kWh. Hij heeft dan ook 800v- in plaats van 400v-boordspanning.

Wat de prijs van de Leapmotor C10 AWD in Nederland gaat zijn, weten we nog niet. Ongetwijfeld zal die voor een lel van een elektrische SUV met 600 pk relatief gunstig zijn. We houden je op de hoogte.