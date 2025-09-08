Leapmotor onthulde op de IAA zijn B5 , maar we konden ook voor het eerst de voordelige B10 in het echt bekijken.

Leapmotor biedt in ieder geval op papier graag veel voor relatief weinig. Dat bewijst het onder meer met de gunstig geprijsde C10. Leapmotor richt zich nu op een kleinere SUV: de B10. Met zijn wagenlengte van ruim 4,5 meter is die bijna net zo groot als een Volkswagen ID4, maar hij kost wel mooi €12.000 minder.

De Leapmotor B10 kost in Nederland €27.995. Voor dat geld krijg je een elektrische SUV die 4,52 meter lang is en een wielbasis van 2,74 meter heeft. Ter vergelijking: een Volkswagen ID4 is een kleine €12.000 duurder, maar is slechts een paar centimeter groter. De vanafprijs van de Leapmotor B10 ligt zelfs een riante €8.705 onder die van de reeds genoemde e-2008, ook al is die laatste dik 20 centimeter kleiner.

Specificaties van de Leapmotor B10

Wat de Leapmotor B10 te bieden heeft? Een 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor en een 56,2-kWh accu. Die combinatie is goed voor een actieradius van 361 kilometer. Op dat vlak moet de instap-B10 de kleinere maar zwakkere (156 pk) Peugeot dus voor zich dulden; die komt tot 406 kilometer ver. De oplossing van Leapmotor: een variant met 67,1-kWh accu, die 434 kilometer haalt. Die kost minimaal €31.495. Dat is ook de enige variant die er ook als luxueuzer uitgeruste Design (€32.995).

De net onthulde hatchback B05 gaat waarschijnlijk een vergelijkbare koers volgens, maar we hebben helaas nog geen Nederlandse prijzen.