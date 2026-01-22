De Leapmotor B10 is vanaf nu nu niet langer meer altijd een volledig elektrische auto. Er is nu ook een versie met benzinemotor. AutoWeek heeft de prijzen van die nieuwe Leapmotor B10 Hybrid EV.

Net als grote broer C10 is de kleinere en relatief goedkope Leapmotor B10 niet altijd meer een elektrische auto. Naast de volledig elektrische versies komt nu namelijk een B10 met een verbrandingsmotor, al is ook die Leapmotor B10 altijd elektrisch aangedreven. Inderdaad: in de nieuwe variant doet de verbrandingsmotor dienst als aggregaat om de accu op te laden. De benzinemotor drijft de wielen dus niet aan. De nieuwe variant van de B10 heet voluit Leapmotor B10 Hybrid EV. AutoWeek heeft de prijzen voordat Leapmotor er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

De Leapmotor B10 Hybrid EV is er als Life vanaf €29.995 en kost als rijker bedeelde Design €31.495. De vanafprijs van de nieuwe plug-in hybride ligt daarmee €2.000 hoger dan die van de volledig elektrische B10.

In tegenstelling tot de volledig elektrische Leapmotor B10 heeft de B10 Hybrid EV geen 56,2 kWh of 67,1 kWh accu, maar een aanzienlijk kleiner exemplaar met een capaciteit van 18,8 kWh. De elektromotor is net als in de elektrische B10's 218 pk en 240 Nm sterk. De benzinemotor die de accu bijlaadt brengt 86 pk op de been terwijl de inhoud van de benzinetank 50 liter bedraagt. De benzineklep bevindt zich rechtsachter.

Minder snel laden en minder ruimte

Er zijn meer verschillen met de elektrische B10. Zo kan de Leapmotor B10 Hybrid EV niet met 11 kW AC-laden, maar met slechts 6,6 kW. Ook snelladen gaat minder rap. Niet met 140 of 168 kW, maar met slechts 46 kW. De B10 Hybrid EV komt 82 kilometer ver voordat de 18,8 kWh accu leeg is en de verbrandingsmotor bijspringt. De totale actieradius is vastgesteld op 900 kilometer. Daarmee is de B10 Hybrid EV de variant met de grootste actieradius, al behaal je die dus niet met enkele elektrokracht. Ook is de bagageruimte van de plug-in hybride Leapmotor B10 Hybrid EV met 330 liter kleiner dan die van de elektrische versies (440 liter). Op de weegschaal is de B10 Hybrid EV de winnaar: hij weegt met 1.680 kilo zo'n 75 kilo minder dan de lichtste elektrische B10.