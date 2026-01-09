Leapmotor levert in Nederland op de T03 na enkel SUV-achtigen, maar daar komt verandering in. De Leapmotor B05 komt onze kant op en het is die elektrische hatchback waar we je nu meer over kunnen vertellen.

Buiten Europa verkoopt Leapmotor meer dan enkel SUV's en cross-overs. Zo kondigde het voor de Chinese markt deze D99 geheten grote elektrische MPV aan en verkoopt het in de vorm van de B01 en C01 al een tweetal elektrische sedans. Ook in Nederland kun je straks een andere Leapmotor dan de T03 kopen die niet hoog op de pootjes staat: de B05. De Leapmotor B05 is een elektrische hatchback die techniek deelt met de B10. Vooralsnog konden we je alleen de buitenkant en een handjevol Chinese specificaties van de B05 voorschotelen. Nu weten we ook hoe het interieur van de Leapmotor B05 eruitziet én hebben we de eerste Europese cijfers voor je.

Voor wie weleens in een Leapmotor B10 heeft gezeten is het binnenste van de Leapmotor B05 - die in China 'Lafa 5' heet - een spreekwoordelijk feest van herkenning. De werkplek is namelijk vrijwel identiek, al is de middentunnel in de B05 net even hoger. Ook heeft de B05 andere deurpanelen en is het bovenste deel van het dashboard aan de kant van de bijrijder net even anders uitgevoerd.

De 4,43 meter lange en 1,88 meter brede Leapmotor B05 heeft net als de A10 een 56,2 kWh of 67,1 kWh accu. Met die grootste accu komt de Leapmotor B05 tot 470 kilometer ver. Snelladen kan met 170 kW. Met zijn 218 pk snelt de B05 vanuit stilstand in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. In China komt van de Lafa 5 overigens ook een heel dik aangeklede en mogelijk behoorlijke potente sportieve versie.

Uitgebreide technische specificaties en prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.