Wie denkt aan een merk dat 'veel voor weinig' biedt, denkt al snel aan Dacia. Blijf dat vooral doen. In het elektrische hoekje van de automarkt hangt juist het Chinese Leapmotor vriendelijke prijzen aan auto's die op papier veel bieden. We herhalen het nog maar even: de elektrische B10 is wat formaat betreft vergelijkbaar met een Volkswagen ID4, maar kost 12 mille minder. De Leapmotor C10 is nog een slag groter en is ook gunstig geprijsd. Die kost bijvoorbeeld nauwelijks meer dan een aanzienlijk kleinere Peugeot e-2008. Leapmotor breidt zijn line-up in Europa en dus ook in Nederland binnenkort uit met de Leapmotor B05. Dat wordt een elektrische hatchback en ook voor die auto verwachten we een aantrekkelijke vanafprijs.

Veel specificaties over de Leapmotor B05 - die in China 'Lafa 5' heet - geeft het merk nog niet vrij. Wél belicht het merk de afmetingen van de B05 en die zijn veelzeggend. De hatchback wordt 4,43 meter lang, 1,88 meter breed en 1,52 meter hoog. Daarmee is hij zo'n 17 centimeter langer dan een Volkswagen ID3 en nagenoeg net zo lang als een Kia EV4. Misschien nog wel interessanter is de wielbasis. Die bedraagt 2,74 meter en is tot op de millimeter identiek aan die van de reeds genoemde Leapmotor B10 en de hier (nog?) niet leverbare B01. De B05 heeft frameloze portieren en is wat design betreft direct als Leapmotor te herkennen. Beeldmateriaal van het interieur hebben we nog niet, al verwachten we dat dat niet anders gaat zijn dan dat van zijn zustermodellen.

Dat de wielbasis van de Leapmotor B05 overeenkomt met die van de B10 en B01 betekent ongetwijfeld dat de hatchback zijn platform daarmee deelt. Dat platform heet Leap 3.5. De Leapmotor B10 en B01 zijn er afhankelijk van de markt waar ze worden gevoerd met 179 pk en met 218 pk sterke elektromotoren en met 56,2-kWh en 67,1-kWh LFP-accu's. Het ligt voor de hand dat deze hardware ook naar de B05 komt, al is nog de vraag hoe het Nederlandse leveringsgamma precies wordt. Zo is de B10 in Nederland vooralsnog niet met 179 pk sterke elektromotor te krijgen, wel met 218 pk én met de twee verschillende formaten accu's. Het is niet ondenkbaar dat de B05 in Nederland wel met de 179 pk sterke elektromotor op de achteras leverbaar wordt, maar daarover tasten we nog in het duister.

Wat de Leapmotor B05 in Nederland gaat kosten, weten we nog niet. Reken maar dat hij goedkoper wordt dan de B10 waarvoor Leapmotor minimaal €27.995 vraagt.