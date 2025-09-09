Leapmotor B05: budget-EV krijgt sportieve topversie

Op de beursvloer van de IAA staat op de stand van Leapmotor de B05 te schitteren. De prijsstelling van broertjes B10 en C10 zijn veelbelovend. Dat zijn stuk voor stuk modellen die wat prijs betreft vergelijkbaar zijn met modellen die één of zelfs twee segmenten lager zijn gepositioneerd. De vanafprijs en uitrusting van de Leapmotor B05 weten we nog niet, welke elektromotoren en accu's hij krijgt evenmin. Wat we wél weten is dat de Leapmotor B05 in thuisland China een andere naam heeft: Lafa 5. De Leapmotor Lafa 5 verschilt op meer vlakken dan enkel zijn naam van de Leapmotor B05 die wij krijgen.

Allereerst de modelnaam: Lafa. Dat staat voor Lifestyle, Attitude, Freedom en Art. Daar is over nagedacht. Welke aandrijflijnen de Leapmotor B05 in Nederland krijgt, valt nog te bezien. Ze komen waarschijnlijk overeen met die van de B10. Die is er in Nederland met 218 pk en met 56,2 kWh en 67,1 kWh accu. In China is de B10 er ook met 180 pk en dezelfde twee accupakketten. In China komt er een heuse sportieve topversie die voluit Lafa 5 Ultra heet. De Lafa 5 Ultra onderscheidt zich onder meer met grotere lichtmetalen wielen, sportiever ogende voor- en achterbumpers, een sideskirt en een fikse achterspoiler van zijn mildere broertjes. Ook interessant: de Lafa 5 lijkt - in tegenstelling tot de B05 - altijd een Lidar-module in het dak te hebben.

Hoe krachtig de Leapmotor Lafa 5 Ultra wordt, is nog een raadsel. Dat Leapmotor niet vies is van hoge vermogens, bleek bij de recente aankondiging met betrekking tot de grotere C10. De elektrische variant was altijd 217 pk sterk, maar krijgt binnenkort gezelschap van een tweemotorige versie met een systeemvermogen van 585 pk. Het is dus niet eens onmogelijk dat de Leapmotor Lafa 5 Ultra ook over 585 pk komt te beschikken. De elektromotoren liggen er in ieder geval op de planken. Of ook de Leapmotor B05 ook in het Ultra-bad wordt ondergedompeld? Wie weet, het zou een goede smaakmaker zijn!