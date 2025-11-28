Leapmotor B05 als ronduit bizarre vierdeurs cabriolet

De Leapmotor A10 is de volgende naar verwachting voordelige elektrische auto die Stellantis naar Europa haalt. De A10 krijgt nog een hatchback naast zich die A05 heet. Een stap boven dat nieuwe tweetal staan de B10 en B05. De Leapmotor B10 is al in Nederland te bestellen. De B05 is dat nog niet, maar ook die komt onze kant op. Of deze bizarre elektrische cabriolet van Leapmotor ook naar Nederland komt? Reken maar van niet.

Dat maakt de kanariegele en ronduit knotsgekke cabriolet niet minder interessant. Het is feitelijk een opengeknipte variant van de Leapmotor B05, een model dat in China 'Lafa5' heet. Waar een cabriolet meestal slechts portieren voor de bestuurder en de bijrijder heeft, beschikt Leapmotors open levensgenieter 'gewoon' over vier echte deuren. Het daarbij aangezette uiterlijk doet vermoeden dat de cabriolet gebaseerd is op de sportieve en Ultra geheten variant van de Leapmotor Lafa5. Hoe potent die topversie is, weten we nog niet.