De gunstig geprijsde Leapmotor B10 krijgt een goedkoper en kleiner alternatief. Die heet in China Leapmotor A10 en is nu als Leapmotor B03X aan de Europese klant voorgesteld.

In november schreven we al uitgebreid over de A10. De Leapmotor A10 is het kleinere en goedkopere alternatief van de van nature al scherp in de markt gepositioneerde B10. Hoewel de modelnaam A10 in Europa ook voor de hand liggend zou zijn, kiest Leapmotor ervoor om de cross-over van Opel Mokka-formaat in ons deel van de wereld B03X te noemen. De Leapmotor B03X beleeft nu in Brussel zijn publieksdebuut.

Nieuwe informatie deelt de fabrikant niet en dat betekent dat we slechts even kunnen herhalen wat we al wisten. De Leapmotor B03X is 4,27 meter lang en heeft ruim 2,6 meter tussen de voor en achteras, zo blijkt uit informatie die we hebben opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Hij is zo'n 25 centimeter korter dan zijn grote broer B10. In China heeft de daar A10 geheten B03X een LFP-accu die een bereik van ruim 500 kilometer (CLTC) mogelijk maakt. Welke accu de B03X in Nederland krijgt en hoeveel WLTP-kilometers hij daaruit perst, is nog onbekend. In China komt de A10 in ieder geval met een 95 pk sterke elektromotor en met een krachtbron van 122 pk op de markt.

Prijs Leapmotor B03X

De Leapmotor B10 is er in Nederland vanaf €27.000. Als Leapmotor de kleinere B03X een paar duizend euro goedkoper kan maken, kan de Chinese SUV het leven van de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric zuur maken.