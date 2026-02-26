Leapmotor brengt dit jaar in Europa de B03X op de markt. De Leapmotor B03X gaat in thuisland China als A10 door het leven en is straks de kleinste SUV-achtige van het merk. Hij is 4,27 meter lang en dat maakt hem maar liefst 25 centimeter korter dan de B10. Daarmee is de B03X iets langer dan pak 'm beet een Volvo EX30. Leapmotor lijkt de relatief beperkte hoeveelheid centimeters slim in te kunnen vullen. Hoe de auto eruitziet, wisten we al. Nu kunnen we je ook het interieur van de Leapmotor B03X laten zien.

De Leapmotor Bo3X krijgt in ieder geval in China (A10) standaard een 8,8 inch groot digitaal instrumentarium en een maar liefst 14,6 inch groot infotainmentscherm. Het Chinese merk benadrukt dat de auto een razendsnel digitaal brein heeft en dat je dankzij AI eindeloos met een digitale assistent moet kunnen babbelen. Passagiers op de achterbank profiteren van uitklaptafeltjes die aan de achterzijde van de voorstoelen zijn gemonteerd. Wie geen passagiers op de achterbank heeft, kan de zittingen van de achterbank omhoog klappen. Volgens Leapmotor ontstaat hierdoor 39 liter extra opbergruimte, al is het niet helemaal helder hoe het merk dat heeft vastgesteld. Meer verborgen opbergplek tref je onder de bodem van de bagageruimte. Daar zit een vak dat je kunt vullen met 106 liter aan spul.

De Leapmotor B03X komt als A10 in China in ieder geval met 95 pk en 122 pk sterke elektromotoren op de markt. Een niet nader gespecificeerde LFP-accu moet de auto daar een - niet nauwkeurig - CLTC-bereik van ruim 500 kilometer opleveren. Wanneer de Leapmotor B03X in Europa op de markt komt, weten we nog niet. Dat hij vriendelijk geprijsd wordt, lijkt vast te staan. De B10 is dat met zijn vanafprijs van €27.000 namelijk ook. Als Leapmotor de B03X een paar duizend euro goedkoper kan maken, kan hij de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric gaan jennen.