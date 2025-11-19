Ooit werd een Chinees merk compleet afgeschreven vanwege een heftig teleurstellend botsproefresultaat, maar nu gaat een Chinees merk aan de leiding in een nieuwe reeks van 23 EuroNCAP-tests.

“Het klinkt als een cliché om te zeggen dat er geen slechte auto’s meer zijn – want die zijn er zeker wel – maar er zijn zeker meer veilige auto’s dan ooit tevoren”. EuroNCAP’s ‘Programme Director’ Aled Williams heeft een goed moment gekozen voor het plaatsen van deze opmerking, want van de 23 recent geteste auto’s scoort er niet één minder dan vier sterren. Dat is ook weleens anders, kunnen we u verzekeren, en is sinds de beruchte Landwind-botsproef uit 2005 zelfs spectaculair verbeterd.

De lijst met 23 ‘vers gebotste’ auto’s wordt aangevoerd door de compacte Leapmotor B10, de auto die het onder meer de Kia EV3 moeilijk moet gaan maken. Dit is echter niet de enige Chinees die op de vier testonderdelen gemiddeld uitstekend scoort, want ook de Hongqi EHS7 en BYD Seal 6 scoren hoog. Dit alles wil gelukkig niet zeggen dat niet-Chinese autofabrikanten het veiligheidsaspect zijn vergeten. Kia, Nissan, Skoda, Toyota en Subaru doen bijvoorbeeld ook goede zaken, net als Tesla met de actueelste versie van de Model Y.

Opvallend is het grote aantal tweelingen in deze lijst. Een Skoda Elroq is immers ‘gewoon’ een korte Enyaq, een Cupra Leon in feite een Seat Leon en de Subaru Solterra deelt eigenlijk alles met de Toyota bZ4X. Het zou raar zijn als de ene helft van zo’n setje wezenlijk anders zou scoren dan de andere, en dat is dan ook nergens het geval.

Het complete overzicht van de laatste EuroNCAP-tests vind je hieronder. Vorige keer waren er nog een paar tegenvallers, nu scoort zelfs de 'slechtste' auto zoals gezegd keurig vier sterren.