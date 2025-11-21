Leapmotor biedt maar wat graag veel voor relatief weinig. Het heeft al twee elektrische SUV's op het menu staan en voegt daar een derde aan toe: de A10. De Leapmotor A10 is compact en belooft een heel vriendelijke prijs te krijgen.

De Leapmotor B10 was tot op heden de kleinste SUV op het Leapmotor-menu. Klein is die met zijn wagenlengte van 4,51 echter niet. De B10 is slechts enkele centimeters kleiner dan een Volkswagen ID4, maar kost met zijn vanafprijs van €27.995 wel mooi €12.000 minder. Leapmotor gaat nog diverse maten kleiner. Naast de B10 komt een ID3-achtige hatchback te staan die Leapmotor B05 heet en ook daaronder heeft Leapmotor ruimte gevonden voor modellen. Voor twee stuks nog. Het gat tussen de allerkleinste - de T03 - en de B05 en B10 wordt gedicht met een hatchback en een compacte SUV. De hatchback gaat A05 heten, de cross-over A10. Die Leapmotor A10 is nu in thuisland China gepresenteerd en komt ook naar Nederland.

AutoWeek kon je de Leapmotor A10 eerder deze maand al vanuit alle hoeken op patentbeeld laten zien en eerder deze week gaf Leapmotor zelf een eerste glimp van zijn hoogpotige nieuweling. De Leapmotor A10 is net iets meer dan 4,2 meter lang en is wat formaat betreft vergelijkbaar met de Opel Mokka Electric en is dus ook een alternatief voor de diverse Stellantis-zustermodellen daarvan. De A10 heeft een wielbasis van 'ruim 2,6 meter'. De Leapmotor A10 is dus zo'n dertig centimeter korter dan de B10.

Tot 500 kilometer rijbereik

De in thuisland China B03X geheten Leapmotor A10 komt onder meer beschikbaar in een uitvoering met een LFP-batterij die een bereik van maximaal 500 kilometer mogelijk maakt. Exacte specificaties deelt Leapmotor voor de Europese markt nog niet. De Leapmotor B10 heeft in Nederland altijd een 218 pk sterke elektromotor en is te krijgen met 56,2 kWh en 67,1 kWh grote LFP-accu's. Mogelijk ligt de kleinere van dat stel ook in de A10.

Opvallende designelementen: de Leapmotor A10 heeft wat Leapmotor een 'Smile-lichtsignatuur' noemt. Inderdaad, dat zijn die lachebekjes in de achterlichten. Verder opmerkelijk: de Citroën-achtige invulling van de C-stijl en het feit dat de laadklep in het linker voorscherm zit. Alle andere Leapmotors hebben de laadopening achter.

Prijs Leapmotor A10

Uitgebreide technische specificaties voor de voor Nederland bestemde versie volgen later. De Nederlandse prijzen uiteraard ook. Het zou zomaar kunnen dat de Leapmotor A10 om en nabij de €23.000 gaat kosten. Dat zou op zijn zachtst gezegd een scherpe prijs zijn. Zelfs auto's als de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric zijn dan voor de A10 niet veilig.