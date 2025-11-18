Leapmotor A10: elektrisch en nog goedkoper dan de B10

Leapmotor trekt zeer binnenkort het doek van een elektrische SUV die nog goedkoper is dan de B10. AutoWeek kan je die Leapmotor A10 nu al laten zien.

In november dook AutoWeek de eerste patenttekeningen van een splinternieuwe elektrische SUV van Leapmotor op. AutoWeek speculeerde al dat het om de A10 zou gaan. We blijken gelijk te hebben. De Leapmotor A10 wordt een compacte elektrische SUV-achtige die nog onder de B10 wordt gepositioneerd. Met de A10 mikt Leapmotor zijn vizier op auto's als de Peugeot e-2008, maar ook zéker op relatief goedkope ruime alternatieven zoals de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric.

Leapmotor geeft op zijn sociale kanalen de eerste afbeeldingen vrij van de Leapmotor A10. Die wordt al op 21 november gepresenteerd en dus hoef je er niet lang meer op te wachten. De Leapmotor A10 oogt net even speelser dan de B10 en C10. Kijk maar eens naar de manier waarop de C-stijl is versierd met Citroën-achtige ornamenten. Minstens zo opvallend zijn de achterlichten waarvan de lichtsignatuur ogenschijnlijk op een gezichtje moet lijken.

De Leapmotor B10 is er vanaf €27.995. Het zou ons niet verbazen als de Leapmotor A10 voor zo'n €23.000 of misschien wel minder van de hand gaat. De Leapmotor A10 krijgt ook nog een hatchbackbroer, een concurrent voor auto's als de op stapel staande Volkswagen ID Polo. Die gaat misschien wel rond de €20.000 kosten. Later meer!