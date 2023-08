'Lawaaipaal' waarschuwt als je auto teveel herrie maakt

Geluidsoverlast van verkeer is voor veel mensen een grote ergernis, vooral in stedelijk gebied. Het is niet alleen irritant, maar het kan een negatief effect op je geestelijke en zelfs je fysieke gezondheid hebben als je er langdurig aan blootgesteld wordt. Het moet dus maar eens afgelopen zijn met auto's met dikke schreeuwpijpen eronder of scooters waarop een uitlaat zelfs geheel lijkt te ontbreken. Dat vinden de gemeentes Amsterdam en Rotterdam althans. Daar worden speciale schermen aan palen gehangen, waarmee men de overlast de kop in hoopt te drukken.

Op zo'n scherm, door de Gemeente Rotterdam een Geluid Informatie Display (GID) genoemd, is 'Te luid! €280' te lezen als er ongeoorloofd hard geluid geregistreerd wordt. Het scherm waarschuwt dus meteen welke boete je kunt ontvangen, mocht er politie of handhaving in de buurt zijn. Dat laatste is wel het grootste probleem op dit moment; volautomatisch beboeten is er nog niet bij. Daarvoor zijn wel 'geluidsflitsers' in ontwikkeling, zo meldt het AD. Dergelijke flitsers zijn in het buitenland al in gebruik. Ook zet Rotterdam voorlopig in op extra handhaving op geluidsoverlast met een speciaal hiervoor aangesteld team boa's.