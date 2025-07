Lanzante 95-59 is beresterk eerbetoon aan Le Mans-McLaren

Als je in deze creatie van Lanzante een vleug McLaren F1 ziet, is dat niet gek. De auto grijpt namelijk niet alleen met zijn naam terug op de nummer 59 waarmee men in 1995 Le Mans won. Zo zit ook hier het stuur in het midden en zien we vooral aan de achterkant een vleug moderne McLaren erin. De neus oogt wat Ferrari-achtig.

De grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken en slechts 1.250 kilo zware Lanzante heeft een 4.0 biturbo V8 die 'ruim 850 pk' genereert. Ofwel zo'n 700 pk per ton. Heftig. Het is nog niet helder welke prestaties ermee mogelijk zijn. Wel weten we dat er een zeventraps automaat van de partij is, dat de auto bijna twee meter breed is en dat er achterop een actieve achterspoiler zit. Er wordt al gerept over een prijskaartje van zo'n 1,16 miljoen euro.