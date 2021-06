Land Rover werkt aan Defender met brandstofcel

Moet de Land Rover Defender nou een beresterke dieselmotor hebben, een plug-in hybride zijn of juist van een dikke V8 voorzien zijn? De keuze is reuze. Eén belangrijke keuze ontbreekt nog: elektrische aandrijving. Daar komt mogelijk verandering in, al is het nog maar de vraag of de Defender in dat geval een stekker krijgt. Jaguar Land Rover onderzoekt namelijk een brandstofcel in de Defender, die dankzij waterstof alle vier de wielen van elektrokracht kan voorzien.

De Britten pakken de Defender om met deze techniek aan het experimenteren te gaan en stellen dat het voor Land Rover 'één van de opties is op weg naar nul uitstoot uit de uitlaten in 2036'. Geen uitstoot van gassen, in dat geval, want water komt er dan nog wel uit. Zustermerk Jaguar gaat per 2025 al volledig over op elektrische aandrijving, voor Land Rover is er nog niet zo'n concreet doel.

Per 2030 moet van elk model in ieder geval al wel een volledig elektrische versie leverbaar zijn. JLR verwacht dat in dat jaar 60 procent van de Land Rovers volledig elektrisch is. De verwachting is tot op heden dat de nieuwe Range Rover de eerste puur elektrische Land Rover wordt, maar mogelijk is de Defender met brandstofcel er nog wel eerder bij. Nog dit jaar begint Land Rover namelijk met het testen van een prototype.