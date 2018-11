Land Rover warmt op voor Range Rover Evoque

Land Rover laat een reeks afbeeldingen zien waarop we de lijnen van de nieuwe Range Rover Evoque al kunnen zien. Vrijwel letterlijk zelfs. De fabrikant heeft namelijk 'draadmodellen' van de nieuwe SUV neergezet op diverse locaties in het Engelse Kensington en Chelsea. Land Rover meldt daarbij dat de in 2011 gepresenteerde huidige Evoque op 22 november het stokje overdraagt aan generatie nummer twee.

De afbeeldingen bevestigen wat we op basis van eerdere spionagefoto's al schreven. Land Rover blijft zeer trouw aan het ontwerp van de oer-Evoque. Het ontwerp oogt iets strakker en wordt aan met name de voor- en achterzijde besprenkeld met designelementen van grotere Range Rovers als de Velar.

Terugblik

Land Rover schoot met de in 2011 gepresenteerde Evoque regelrecht in de roos. In zijn debuutjaar ging de hipst ogende Range Rover ooit bijna 23.000 keer over de toonbank. Daar had de SUV, toen nog als drie- en vijfdeurs te krijgen, slechts enkele maanden voor nodig. In 2012 vonden bijna 109.000 Evoques een eigenaar, gevolgd door maar liefst 124.292 exemplaren in 2013. 2014 was met 125.364 verkochte Evoques het topjaar, maar ook in 2016 wist de toen alweer dik vier jaar oude Engelsman de aandacht van de kopers vast te houden: 112.461 exemplaren. Het succes van het model heeft Land Rover er waarschijnlijk toe bewogen om de nieuwe generatie Evoque geen wereldschokkend nieuw uiterlijk te geven.