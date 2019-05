Land Rover vernieuwt Discovery Sport

Zo op het eerste gezicht lijkt de vernieuwde Discovery Sport niet zo gek af te wijken van het model dat in 2014 werd gepresenteerd, maar wie beter kijkt, ziet toch echt verschillen met het origineel. De gefacelifte Discovery Sport krijgt een vernieuwde snuit waar nieuwe koplampunits, een vernieuwde grille en een nieuwe bumper het beeld bepalen. De koplampen zijn niet alleen anders ingedeeld, ze zijn ook daadwerkelijk anders van vorm. De achterlichten zijn, net als de achterbumper, natuurlijk ook vernieuwd. Het zijn echter vooral de technische wijzigingen die de hoofdmoot van deze bijpuntsessie beslaan.

Vanbinnen monteert Land Rover een compleet nieuw interieur. Niet alleen het dashboard is nieuw, ook de deurpanelen zijn opnieuw ontworpen. Op de nieuwe middenconsole vinden we voortaan het Touch Pro-infotainmentsysteem, een systeem dat standaard is en in de basisversie al gekoppeld is aan een 10,25-inch groot aanraakscherm. Het systeem ondersteunt Apple CarPlay. Ander nieuws op uitrustingsgebied: optioneel is een inductielader leverbaar en Land Rover geeft de auto zes USB-poorten en drie 12-volt laadpunten mee. De stoelen op de tweede én derde zitrij zijn optioneel voorzien van koeling en verwarming. Een achteruitrijcamera is standaard aanwezig.

Land Rover zegt de koets namelijk 13 procent stijver te hebben gemaakt. Daarnaast moeten er dankzij anders gemonteerde subframes minder vibraties en rijgeluiden in het binnenste van de auto doordringen. Minstens zo interessant: Land Rover heeft de Discovery Sport klaargestoomd voor 48-volt mild hybrid-techniek. Tijdens het remmen vrijgekomen energie vindt zijn weg via de startmotorgenerator naar het in de bodem verwerkte accupakket. Die energie kan gebruikt worden bij het accelereren. Deze MHEV-variant zou 6,9 l/100 km verbruiken. Land Rover zet verder ook reguliere benzine- en dieselmotoren op de lijst. De 250 pk en 400 Nm sterke benzinesmaak is de krachtigste van het stel, de 150 pk sterke Ingenium-diesel met voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak de 'meest efficiënte'. Het merk spreekt van een gemiddeld verbruik van 5,9 l/100 km.

Meer aanpassingen: de brandstoftank heeft voortaan een inhoud van 65 liter, 20 procent groter dan voorheen en de Engelsen hebben de negentraps automaat aangepakt om het brandstofverbruik met zo'n 2 procent verder terug te dringen. Disco's Sport met vierwielaandrijving beschikken zijn bij normaal gebruik in feite voorwielaandrijvers. De achteras schakelt bij als dat nodig wordt geacht. Nog niet efficiënt genoeg? Nog even geduld, Land Rover belooft namelijk de komst van een plug-in hybride én van een benzineversie met drie cilinders. Beide versies komen medio dit jaar beschikbaar.

De S-, SE- en HSE-uitvoeringen hebben een zilverkleurig logo aan zowel de voor- als achterzijde. Bij de sportiever ingestelde R-Dynamic zijn deze donkerder uitgevoerd. Liefhebbers van donkerkleurige details kunnen overigens een Black Pack bestellen waarmee zaken als de grille, luchtinlaten op de spatborden en de logo's in het zwart worden uitgevoerd. Voor het eerst levert Land Rover op de Discovery Sport wielen in de maat 21-inch, al begint het aanbod bij 17-inch grote exemplaren. Andere opties: Adaptive Dynamics (adaptief onderstel), een Smart View-achteruitkijkspiegel (reguliere én digitale achteruitkijkspiegel) en Clearsight Ground View waarmee je in feite het terrein onder de auto kunt zien.