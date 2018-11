Land Rover trekt doek van Range Rover Evoque

Na een aantal teasers en gelekt beeld, zien we hem nu via de officiële kanalen: dit is de nieuwe Range Rover Evoque! Hoewel je het op het eerste oog niet zou zeggen, is hij voor 90,1 procent gloednieuw.

Zoals Land Rover het zelf terecht zegt, onderging de Evoque een ‘verfijnde evolutie’. Waarom? Voor hoofdontwerper Gerry McGovern was de eerste Evoque (foto 11-13) een soort experiment. Het merk moest van louter functionele auto’s naar meer stilistische exemplaren gaan. Zeven jaar later spreken de verkoopcijfers van de kleinste Range Rover ooit boekdelen: bijna 760.000 klanten tekenden een koopcontract. Een nieuwe groep van hippe en ‘urban’ kopers trok naar de dealers waardoor de Evoque alleen in het Verenigd Koninkrijk al voor 60 procent aan nieuwe klanten zorgde. Hoewel het model al even meegaat, blijft de Evoque verkopen. Weinig reden dus voor McGovern om het concept rigoureus te veranderen. Wie goed naar de nieuwe Evoque kijkt, ziet veel Velar-invloeden terugkomen. Het grootste deel van de drukke lijnen aan de zijkant verdwijnen en zorgen voor een rustiger geheel en de lamppartijen zijn in lijn met huidige Range Rovers getrokken.

Groter verschil zullen de passagiers binnenin ervaren. Hoewel de lengte van de koets nagenoeg gelijk blijft, groeit de binnenruimte aanzienlijk. Zo slikt de kofferbak 10 procent meer bagage. Met de banken plat kan 1.383 liter bagage worden ingepakt. De passagiers op de achterbank kunnen op 20 mm meer beenruimte rekenen. Het gewicht? “De koets is niet lichter geworden. Door de batterijen en grotere tank zelfs een stukje zwaarder. Maar dit had ook geen prioriteit. Brandstofbesparing was het belangrijkste en dat is gelukt”, verklaart Pete Simkin, Vehicle Program Director bij Jaguar Land Rover.

Door een nieuw platform is onder de middenvloer meer ruimte voor batterijen gemaakt, want jawel: ook de Evoque is geëlektrificeerd. Alle benzine en diesel aangedreven versies worden standaard voorzien van een 48V mild-hybridsysteem die de motor ondersteund. Tot 17 km/h rijdt de Brit elektrisch, wat onder andere het start-stop-systeem ten goede komt. Bij het remmen wordt kracht gegenereerd en opgeslagen. In de prijslijst staan drie benzinemotoren met vermogens uiteenlopend van 200 tot 300 pk, dieselen kan met een 150, 180 of 240 pk sterke motor. Specifiekere cijfers volgen in een later stadium. Een jaar na de introductie volgt een plug-inhybride van de Evoque waar we later meer over te weten komen.

Van de huidige Evoque verscheen in loop der tijd een driedeurs-coupé en driedeurs cabriolet. Volgens McGovern hoeven we dat niet voor deze generatie te verwachten: “Het past simpelweg niet meer bij het ontwerp.”

De ontwerpers zijn verder ook op het dashboard aan de slag geweest met een gum, want gelijk aan de Velar is de klimaatregeling middels een scherm in het middenconsole in te stellen. Naast een scherm voor de infotainment en op de plek van het klokkenhuis verwerkt Land Rover optioneel ook een scherm in de binnenspiegel. Een camera in de haaienvin-antenne op het dak geeft live beelden door aan de 9,5-inch spiegel waardoor de bestuurder dubbel zoveel beeld krijgt van wat zich achter de Evoque gebeurt.

De Evoque komt als normale Core of luxere R-Dynamic. In het voorjaar van 2019 maakt de Evoque zijn opwachting bij de Nederlandse dealers. Prijzen zijn vooralsnog onbekend.