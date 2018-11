Land Rover toont wazige Range Rover Evoque wazig

Land Rover stelt vanavond een nieuwe generatie van de Range Rover Evoque aan de wereld voor. Het eind van de opwarmcampagne komt daarmee in zicht, maar we zijn er nog niet. De Engelsen laten nog eenmaal een teaserafbeelding zien.

Vorige week werd bekend dat Land Rover op 22 november - vandaag dus - het doek trekt van een nieuwe Range Rover Evoque. Op zijn Twitter plaatst Land Rover een afbeelding waarop het zijaanzicht van de Evoque II is te zien, een plaat die overigens weinig weggeeft en die bevestigt dat de nieuwe generatie designtechnisch slechts marginaal afwijkt van de huidige.

Dat de nieuwe Evoque sterk op het huidige model gaat lijken, is geen verrassing. De instapper van de Range Rover-familie heeft Land Rover namelijk niet bepaald windeieren gelegd. In zijn debuutjaar ging de hipst ogende Range Rover ooit bijna 23.000 keer over de toonbank. Daar had de SUV, toen nog als drie- en vijfdeurs te krijgen, slechts enkele maanden voor nodig. In 2012 vonden bijna 109.000 Evoques een eigenaar, gevolgd door maar liefst 124.292 exemplaren in 2013. 2014 was met 125.364 verkochte Evoques het topjaar, maar ook in 2016 wist de toen alweer dik vier jaar oude Engelsman de aandacht van de kopers vast te houden: 112.461 exemplaren.

Later vandaag hebben we alle informatie over de opvolger van de in 2011 gepresenteerde Land Rover Range Rover Evoque.