Land Rover Range Rover Sentinel vernieuwd

In 2015 presenteerde SVO de Sentinel-versie van de huidige generatie Land Rover Range Rover, een heftig gepantserde versie die destijds een 340 pk sterke 3,0-liter grote Supercharged V6 in zijn neus kreeg. Deze nieuwe uitgave van de Sentinel is krachtiger dan ooit. De zescilinder maakt namelijk plaats voor een 5,0-liter grote Supercharged V8. Dat blok levert geen 500 pk of meer zoals in andere producten van Jaguar Land Rover, maar een nette 380 pk. Het blok is namelijk aangepast aan het hogere gewicht van de Range Rover.

Met dat blok is het zwaargewicht, hoewel Jaguar Land Rover het vermogen nog even onder de pet houdt, in staat in in 9,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De in het SV Technical Centre in Warwickshire te produceren Sentinel is niet alleen in staat om zijn inzittenden te beschermen tegen zaken als bermbommen. Kogelwerend glas? Van de partij.

De kosten? Ongetwijfeld zijn die behoorlijk.