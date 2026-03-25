Land Rover Freelander keert zeer binnenkort terug

Ken je de Land Rover Freelander nog? Die relatief compacte avonturier komt terug, maar wel met een wat andere insteek en achtergrond dan je gewend bent.

De Land Rover Freelander was jarenlang het instapmodel van Land Rover, tot in 2015 het doek viel. Inmiddels is al even helder dat de Freelander-naam terugkeert en opnieuw op een model dat relatief betaalbaar wordt. De eerste nieuwe Land Rover Freelander wordt namelijk een (deels) elektrische auto op Chinese basis én wordt gebouwd in China. Samenwerkingsverband Chery Jaguar Land Rover is verantwoordelijk voor deze auto en hij is op Chery-leest geschoeid. Zo krijgt de al wat op een Land Rover lijkende Jaecoo J5 ook werkelijk een neef met die badge erop.

De onthulling van de eerste nieuwe Freelander is nabij; op 31 maart gaat het doek eraf. Dat maakt men bekend samen met een teaserplaat van de nieuwkomer. We zeggen bewust 'de eerste Freelander', omdat het net als bij de Defender, Discovery en Range Rover een modelreeks wordt. Het wordt de vierde en logischerwijs laagst in de markt gepositioneerde van dat rijtje. Het eerste model wordt naar verluidt een plug-in hybride. Tot op heden weten de Britten en Chinezen de boel nog goed geheim te houden, al zien we aan de hand van deze teaserfoto nu in elk geval dat het een vrij hoekig model wordt met een geheel eigen lichtsignatuur. Er lijkt wel een vleugje Land Rover Defender in te zitten.

Hoewel de nieuwe Freelander meer Chinees dan Brits is, betekent dat niet dat het ook een puur voor de Chinezen bedoelde auto wordt. Integendeel, Chery Jaguar Land Rover is van plan de auto ook buiten China aan te bieden. Het is nog wel even spannend hoe ver buiten China, maar het zou ons verbazen als deze van oorsprong Europese modelnaam niet ook hier terugkeert.