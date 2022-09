Land Rover Discovery krijgt iets andere rol - Vooruitblik

Als je in de markt bent voor een Land Rover die niet alleen zijn mannetje staat als terreinauto maar ook als ruime gezinsauto, kom je niet langer direct uit bij de Discovery. Want de nieuwe Range Rover is er nu ook als zevenzitter en bij de Defender is zelfs een acht­zitter een optie. Die twee zijn bovendien op tal van fronten duidelijk jonger. Land Rover merkt dat er hierdoor wat kannibalisme optreedt in het gamma. De Discovery houdt met zulke interessante alternatieven uit eigen huis met moeite het hoofd boven water. In Nederland wordt de Discovery in de verkoopcijfers ook ingehaald door de Range Rover en Defender. Maar stoppen met de Discovery is geen optie. Daarvoor is het een te belangrijke naam binnen Land Rover. Wel moet het merk de positie van het model opnieuw uitvogelen, geeft Jaguar Land Rover-CEO Thierry Bolloré toe tegenover AutoExpress.

Onderscheidend

De volgende generatie van de Discovery pakt het daarom op verschillende fronten net even anders aan. Land Rover schuift de Discovery namelijk wat omhoog in de markt. Dat ga je er ook aan af zien, zoals onze illustrator op deze afbeeldingen toont. De Discovery krijgt diverse gelaatstrekken die hem in de pas laten lopen met de jongste Range Rover. Zo verwachten we behoorlijk geknepen led-koplampen op een verder relatief opgeruimd front, zorgen verzonken handgrepen voor een moderne aanblik langs de flanken en ook aan de achterkant is goed te zien dat de Range Rover als voorbeeld dient. Wel houdt de Discovery waarschijnlijk zijn karakteristieke, uit het lood geplaatste kentekenplaat, een verwijzing naar hoe het ooit niet anders kon vanwege het reservewiel op de achterklep. In de praktijk kiezen Discovery-kopers er niet zelden voor om dit na aankoop aan te passen naar een klep waarop het kenteken wel centraal kan worden geplaatst. Misschien dat Land Rover die wens ter harte neemt en (al dan niet tegen meerprijs) toch een conventionelere lay-out aanbiedt.

De nieuwe Discovery moet volgens Bolloré een auto worden voor families die zich graag onderscheiden van de massa met een grote hang naar luxe en modern vervoer. De klant die wat meer zoekt naar avontuurlijk en functiegericht vervoer, kan dan nog aankloppen bij Land Rover voor de Defender. Mag het juist allemaal nog wel een slagje opzichtiger en luxer dan de nieuwe Discovery, dan biedt de Range Rover soelaas. De huidige Discovery zit vooral te dicht op de Defender en er zijn wat meer Range Rover-invloeden nodig om afstand te nemen. Reken er dan ook op dat de Discovery niet alleen vanbuiten maar ook vanbinnen een duidelijk modernere en meer minimalistische weg inslaat. Kijk naar het dashboard van de Range Rover en je weet ongeveer welke pad de Discovery logischerwijs ook daar bewandelt. Reken op een groter infotainmentscherm dat voor het dashboard lijkt te zweven, met daaronder beduidend minder knoppen dan in de huidige Discovery. Uiteraard vindt de jongste versie van JLR’s Pivi Pro-infotainmentsysteem zijn weg naar de Discovery.

Hybride en elektrisch

Technisch deelt de volgende Discovery opnieuw zijn basis met de Range Rover en dat betekent dat het oude D7u-platform plaats maakt voor de MLA-basis. Daarmee is er altijd een vorm van elektrificatie aan boord. Mild-hybride zes-in-lijns (zowel benzine- als dieselkrachtbronnen) zijn van de partij en ook komen er plug-ins in het aanbod. Tot op heden moest de Discovery het nog zonder een stekkervariant stellen. Een plug-in hybride aandrijflijn kan goed nieuws zijn voor de Nederlandse markt door de lagere bpm. Maar er is meer elektrisch nieuws. De MLA-basis biedt tevens ruimte aan een volledig elektrische aandrijflijn. Het kan haast niet anders dan dat er op den duur dus een volledig elektrische variant komt. We verwachten de nieuwe Discovery op zijn vroegst in de tweede helft van 2023 te verwelkomen. Een verse Discovery Sport laat logischerwijs nog wat langer op zich wachten, de huidige trad immers pas twee jaar geleden aan.