Land Rover Discovery – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Land Rover Discovery D250 AWD Automaat MHEV – €113.876

Met een vanafprijs van 113.876 is de basis-Discovery duurder dan het basismodel van de nieuwe Range Rover Sport. Dat heeft er alles mee te maken dat de Discovery er níet als plug-in hybride is. De basisversie is daarmee een dikke – weliswaar mild-hybride – diesel, en daar zit voor bijna €50.000 aan bpm op. De P360 op benzine lijkt daarmee stiekem een betere koop, als de brandstofkosten tenminste geen bezwaar zijn. Die variant met 360 pk staat namelijk voor €119.247 in de prijslijst, maar is dan wel een luxere S. In die trim kost de diesel €118.573, dus het prijsverschil is dan verwaarloosbaar.

Hoe dan ook, wij gaan voor de non-S. Die is er alleen als D250-diesel, dus dat houdt het lekker overzichtelijk. Vierwielaandrijving en een automaat zijn uiteraard standaard, maar een handige terreinfunctie als lage gearing dan weer niet. Luchtvering wel, dus comfortabel is hij zonder meer. Voor het genoemde bedrag staat de auto in hagelwit klaar, de enige ‘gratis’ ‘kleur’. Eenvoudige Disco’s herken je aan het feit dat er geen panoramadak aanwezig is, de koets in één kleur is uitgevoerd en de wielen ‘slechts’ 19-inch meten. De koplampen zijn uiteraard led-exemplaren, maar er zijn maar liefst twee manieren om ze complexer en duurder te maken.

Wie het trekgewicht van 3.500 kg wil benutten, moet minimaal €810 uittrekken voor een trekhaak. Een elektrisch uitklappend exemplaar kan ook, maar is duurder. Standaard kan er sowieso heel veel mee, want de simpelste Discovery is een vijfzitter. De derde zitrij drijft de prijs op met bijna €2.600, omdat er dan meteen de nodige luxe bij komt kijken. Een elektrische achterklep ontbreekt eveneens.

Luxe op stoelengebied is bepaald niet standaard bij deze auto. De instap-Disco krijgt gewoon stoffen bekleding mee en het verstellen van de stoelen gaat ouderwets met de hand. Dat verklaart ook waarom leer minimaal €3.368 extra kost: het kan alleen in combinatie met onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Het dashboard oogt dankzij een 11,4-inch touchscreen dan wel weer vrij compleet. Navigatie is standaard, net als Android Auto en Apple CarPlay. Een digitaal instrumentarium ontbreekt, al zien we tussen de analoge meter wel een flink scherm.

Onderweg valt op dat adaptieve cruisecontrol mist. 'Gewone' cruisecontrol is uiteraard wel present. Climatecontrol ook, met twee zones. Toch is de basis-Discovery geen auto waarmee je zo wegrijdt, want ook voor zoiets als keyless entry zouden wij graag bijbetalen. Of toch zo’n Range …