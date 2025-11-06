Ga naar de inhoud
Land Rover Defender Pickup is halve Hollandse Glorie

Een concept, twee varianten

Land Rover Defender Redefined Heritage Customs
Land Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage CustomsLand Rover Defender Redefined Heritage Customs
Lars Krijgsman

De Land Rover Defender is er in vele soorten en maten. Een pick-up zat daar niet tussen, maar nu wel! Dit is de Land Rover Defender Pickup: een half Nederlands feestje.

De Land Rover Defender is er als 'korte' 90, als middellange 110 en als langere 130. In tegenstelling tot de vorige generatie van de SUV bestaat er van het huidige model geen pick-up. Dankzij het Nederlandse Heritage Customs en het Engelse Urban Automotive bestaat er straks wél zo'n variant.

De twee autoverbouwers hebben twee versies van de door hun bedachte Land Rover Defender Pickup de digitale ether in gezonden. De eerste heet Heritage Edition en is de elegantere van het stel. De tweede luistert naar de naam Urban Edition is komt meer sinister voor de dag. Beide zijn ze gebaseerd op de langste variant die er van de Land Rover bestaat: de Defender 130. Onder de kap ligt in beide gevallen de 500 pk sterke 5.0 V8.

Prijzen van de Defender Pick Up zijn er nog niet.

Land Rover Land Rover Defender

