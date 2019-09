Land Rover Defender druppelt het net op

Land Rover heeft weinig geluk met geheimhouding van de nieuwe Defender. Delen van de auto zijn namelijk al meerdere keren online verschenen en in juli dook zelfs een fors pakket met gegevens over de nieuwe offroader op. Vandaag is de nieuwe Defender via een Engels tijdschrift al online verschenen.

We krijgen nieuwe beelden te zien van de 90- en 110-varianten van de Defender, auto's die respectievelijk 4,32 en 4,76 meter lang zijn. Waar de 90 een wielbasis heeft van 2,59 meter, bedraagt de afstand tussen de voor- en achteras bij de 110 3,02 meter. In een later stadium komt er ook een 130, een versie die zijn wielbasis deelt met de 110, maar die met 5,1 meter wél een fors stuk langer is. De 110 heeft een bodemvrijheid van 29,1 centimeter en waterlichamen met een diepte van tot 90 centimeter doorwaden.

De Defender 90 komt volgens eerder gelekte informatie op de markt als vijf- en als zeszitter. De langere 110 moet als vijf-, zes- én als 5+2-versie leverbaar worden, terwijl de Defender 130 - Land Rover duidt hem aan als 'Premium Explorer' - standaard plek biedt aan acht inzittenden. Die laatste is te beschouwen als een high-end variant. De laadruimte bedraagt tot 2.380 liter in de 110, al moet je daar de achterbank wel voor platgooien. De Defenders komen beschikbaar in S-, SE- en HSE-uitvoeringen, waarbij een nieuwe X-uitvoering als absoluut topmodel gaat gelden.

Motoren

Interessant is ook de motorenlijst van de Defender 90 en 110: op benzinevlak staan de P300 en P400 klaar terwijl er kan worden gedieseld in de 200 pk D200 (2,0 liter) en 240 pk D240 (2,0 liter). De D300 volgt in modeljaar 2021. Wellicht nóg interessanter: Land Rover geeft de Defender een plug-in hybride variant in de vorm van de P400e. De elektromotor van deze stekkerversie lijkt het koppel tijdelijk te kunnen opkrikken van 400 Nm naar 645 Nm. Een 0-100-sprint zou 'ie in net geen 6 tellen af te kunnen leggen. Zo rap was een Defender niet eerder, al geldt dat voor nagenoeg alle uitvoeringen van deze nieuwe generatie. De Defender 130 moet het alleen met de P400, P400e en met de D300 stellen. In alle gevallen wordt er geschakeld met een automatische transmissie. Het maximum trekgewicht van de jongste Defender is vastgesteld op maximaal 3.720 kilo. Dit geldt voor de krachtigste zelfontbrander. Alle officiële informatie wordt zeer spoedig vrijgegeven.