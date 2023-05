Land Rover Defender Convertible bestaat dankzij Niels van Roij

De Land Rover Defender bestaat in vele soorten en maten. Hij is er als korte Defender 90, als langere Defender 110 en als ellenlange Defender 130. Daarnaast kun je Defenders 90 en 110 ook nog eens als Commercial geheten bedrijfswagenversie kopen. Een cabriolet? Die bestaat niet. Althans, er rolt geen open Defender de Slowaakse fabriekspoorten uit. Wie tóch een open Land Rover Defender wil, kan aankloppen bij Heritage Customs van ontwerper Niels van Roij.

Maak kennis met de Valiance Convertible. De Valiance Convertible is een Land Rover Defender waar Niels van Roij en Heritage Customs hun tanden én de schaar in hebben gezet. De Valiance Convertible staat onder meer op speciaal klassiek ogend lichtmetaal en heeft een softtop gekregen. De B-stijl is letterlijk overeind gebleven en ook de dragende delen die de B-stijlen met de A-stijlen verbinden, hebben in het kader van de stevigheid de conversie natuurlijk tot cabriolet natuurlijk overleefd. Daarbij heeft Heritage Customs een een rolkooi toegevoegd die zowel veiligheid als stijfheid moeten waarborgen. Het cabriodak laat zich overigens elektrisch openen en sluiten, al moet je wel de boel wel eerst handmatig ontgrendelen van de voorruitrand. Ook het cabriodak is in verschillende kleuren en stoffen uit te voeren.

Is de samenstelling op deze foto's getoonde Valiance Convertible niet helemaal naar wens? Geen probleem. Via het Carchitecture-programma van Heritage Customs is nagenoeg elk detail volledig te personaliseren. Van de bekleding tot de stiksels erin en van de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem tot diverse panelen. Volgens Heritage Customs zal geen enkele Valiance Convertible hetzelfde zijn. Het duurt minimaal 3 maanden voordat er één exemplaar is gebouwd. De ombouw kost minimaal €85.000. Let wel, dat is exclusief btw en je moet zelf een Defender 90 aanleveren. In december 2021 blikte Heritage Customs overigens al op de Valiance vooruit.