Land Rover Defender 130 ook met V8 én als ruige Outbound

Land Rover levert de Defender in drie lengtematen. De jongste daarvan is de Defender 130 die met zijn lengte van 5,1 meter - inclusief reservewiel achterop - 78 centimeter langer is dan de korte 90 en de middelgrote 110 in de lengte met 34 centimeter overtreft. Alle drie de carrosserievarianten waren al met tal van motoren verkrijgbaar, maar de 90 en 110 waren tot op heden de enige Defenders die je ook met een V8 kon bestellen. Dat verandert nu.

De Land Rover Defender 130 krijgt eveneens een 5.0 V8 met supercharger. Die achtcilinder levert in de langste Defender 500 pk en 610 Nm. Daarmee is hij opvallend genoeg iets minder potent dan in de 90 en 110 waarin de V8 het tot 525 pk en 625 Nm schopt. Moet je daar rouwig om zijn? Welnee. De Land Rover Defender 130 V8 stampt namelijk in 5,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De Defender 130 was overigens al als D250, D300 en als plug-in hybride P400 te krijgen.

De Defender 130 V8 is te koop in de donkere kleuren Carpathian Grey en Santorini Black en heeft onder meer vier uitlaateindstukken, een glazen panoramadak dat open kan, matrixledkoplampen, 22-inch donkergrijs lichtmetaal en een stel V8-badges. Wat de uitrusting betreft zit het verder wel goed. De Brit heeft een veertienvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel die verwarmbaar en ventileerbaar is, lederen bekleding, een verwarmbaar stuurwiel, over vier zones gescheiden klimaatregeling en zelfs een elektrisch verwarmbare derde zitrij achterin. Een uitgebreid audiosysteem van Meridan is tevens van de partij.

Defender 130 Outbound

Er is meer nieuws voor de Defender 130. De langste Defender krijgt namelijk een nieuwe uitvoering die Outbound heet. Die is alleen als vijfzitter en dus niet in achtzitsconfiguratie leverbaar. Volgens de Engelsen is de Outbound ideaal voor ruige verkenningstochten. De bagageruimte is met 1.329 tot 2.516 liter dan ook enorm. Vanbuiten herken je de Defender 130 Outbound aan zijn Shadow Atlas Matt-kleurige details in de bumpers en grille, aan de antracietkleurige roosters in de voorschermen en aan het speciale 20-inch lichtmetaal. De Outbound is straks verkrijgbaar in de kleuren Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey en Eiger Grey en is vanbinnen volgehangen met Windsor-leer. Wie echt avontuurlijk is, kiest volgens Land Rover voor de Resist-bekleding die tegen een extra stootje kan. De Outbound krijgt speciale rubberen matten en extra opbergvakken en bevestigingspunten in de bagageruimte.

De Defender 130 Outbound heeft elektronisch geregelde luchtvering met Terrain Response 2, 43 centimeter lange veerwegen en kan door waterlichamen met een diepte van tot 90 centimeter rijden. De Defender 130 Outbound komt op de markt als D300 en P400.

Country Exterieur

Ook voor de middellange Defender 110 heeft Land Rover nieuws. Voor die variant is er het Country Exterior Pack dat te bestellen is in combinatie met de 110 in S,- SE- en HSE-uitvoering. Het omvat onder meer klassiek uitziende 20-inch wielen. Er zijn drie kleurcombinaties mogelijk voor het exterieur.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.