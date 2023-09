De zes Nederlandse Lancia-dealers zijn straks Janssen van Kouwen in Amsterdam, Zeeuw in Zwijndrecht, RIVA in Den Haag, Henri & Herman in Bilthoven, Emil Frey in Eindhoven en Broekhuis in Zwolle. Ook laat importeur Stellantis Nederland weten dat we in het eerste kwartaal van 2024 ‘concreet nieuws’ kunnen verwachten over de terugkeer van Lancia, in het vierde kwartaal van 2024 gevolgd door ‘nog concreter nieuws’. Het kan dus zomaar horen dat we in Q1 2024 te horen krijgen dat Lancia in Q4 in Nederland arriveert. Nederland is niet het enige land waar Lancia naar terugkeert: Automotive News meldt dat ook België, Luxemburg, Duitsland en Spanje op de planning staan, net als Frankrijk. Frankrijk krijgt in eerste instantie twintig dealers.

Frankrijk zou een bijzonder belangrijke markt zijn voor Lancia, omdat de Fransen vaak de voorkeur geven aan compacte auto’s. Dat is relevant, want Lancia gaat van start met een geheel nieuwe versie van de Ypsilon. De huidige Ypsilon stamt uit 2011 en is na meerdere facelifts en updates nog altijd razendpopulair in Italië. Dat is sinds 2015 het enige land waar Lancia actief is, en dan nog alleen met dit ene model.

Sinds moederbedrijf FCA onderdeel is van het grote Stellantis-concern, staat een terugkeer van Lancia in andere landen op de agenda. Het merk kan en zal uiteraard gebruikmaken van bestaande techniek, dus reken op een Ypsilon die onderhuids veel gemeen heeft met de Peugeot 208 en Opel Corsa. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat de auto in elektrische vorm én op benzine zal worden geleverd. Daarmee is de nieuwe Lancia Ypsilon ook meteen één van de laatste nieuwe Lancia’s op benzine, want vanaf 2028 verkoopt Lancia alleen nog elektrische auto’s.